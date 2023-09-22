В Таллиннском зоопарке умер и второй носорог

„Нам невыразимо жаль, что по оценке ветеринаров, у Кибиби не было шансов на выздоровление, и что эвтаназия оказалась единственным решением, позволяющим избежать дальнейших страданий животного. В течение нескольких месяцев в связи с неудачным стечением обстоятельств мы потеряли обоих наших носорогов, и нам необходимо тщательно проанализировать наши рабочие процессы и благополучие животных в свете случившегося“, – сказала исполняющая обязанности директора Таллиннского зоопарка Катрин Тыру.

Кибиби начала хромать в начале сентября. Ей было назначено лечение, но состояние Кибиби было нестабильным. В некоторые дни она могла ходить, пить воду и есть, но бывали дни, когда она не потребляла достаточного количества пищи и жидкости самостоятельно, пишет rus.err.

В ночь на понедельник животное выпустили на улицу, и Кибиби предпочла провести ночь в открытом загоне на холоде, из-за чего она сильно переохладилась и ее самочувствие резко ухудшилось.

После появления тревожных признаков заболевания ветеринары, занимающиеся лечением животного, приняли совместное решение о проведении экстренной анестезии Кибиби для того, чтобы провести диагностику и получить более полное представление о состоянии ее здоровья. К сожалению, состояние здоровья Кибиби ухудшилось, и ветеринары приняли решение об эвтаназии животного, чтобы оно не мучилось.

Самка черного носорога Кибиби родилась в зоопарке Крефельда 4 июля 2010 года. В Таллиннский зоопарк Кибиби прибыла 27 апреля 2013 года, а 3 июня 2017 года у нее родилась малышка Кибета.

Как мы сообщали, Кигома, другой носорог, живший вместе с Кибиби в Таллиннском зоопарке, погиб в начале лета в результате несчастного случая, застряв между металлическими балками. Балка была перерезана, но спасти жизнь носорога не удалось.

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