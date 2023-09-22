Правда ли, что Анатолий Чубайс подал иск против России?

Новость о том, что экс-глава „Роснано“, уехавший из России в марте 2022 года, подал на РФ иск в ЕСПЧ, опубликовали некоторые СМИ. Широко разошлась эта информация в соцсетях (например, Twitter и „ВКонтакте»), блогах и на YouTube. Также популярна была эта новость и в Telegram, её опубликовали каналы „Русский формат» (65 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Артёмовск» (21 000), „Живая Кубань» (5000) и др.

12 сентября 2023 года, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин прокомментировал отъезд Чубайса из страны: „То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живёт там где-то… Зачем он это делает, я не понимаю, чего он удрал“. Судя по сообщениям в СМИ и соцсетях, именно эта фраза якобы стала поводом для судебного иска экс-чиновника. Текст новости в большинстве источников практически идентичен: „Анатолий Чубайс подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России о защите чести и достоинства. Причиной послужили слова российского президента, который назвал бывшего главу „Роснано“ Мойшей Израилевичем. „Та страна, которая в лице своего президента позволяет подобные слова в мой адрес, должна либо обосновать их, либо принести публичные извинения. Я не люблю скандалов, но здесь готов идти до конца“, — заявил Чубайс“.

Комментарий Путина, судя по всему, основан на распространившихся в мае 2023 года слухах о том, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова получили израильское гражданство — они были замечены в МВД Израиля якобы во время получения загранпаспортов. Позже сам экс-чиновник опровергал эту информацию; впрочем, в его комментарии недостоверным названо утверждение о замене временных документов на постоянные, а не в принципе о получении каких-либо израильских удостоверений личности.