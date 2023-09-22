Правда ли, что Анатолий Чубайс подал иск против России?
В середине сентября 2023 года в интернете разошлась информация о том, что Анатолий Чубайс подал в Европейский суд по правам человека иск против России о защите чести и достоинства. Мы решили проверить достоверность подобных сообщений.
Новость о том, что экс-глава „Роснано“, уехавший из России в марте 2022 года, подал на РФ иск в ЕСПЧ, опубликовали некоторые СМИ. Широко разошлась эта информация в соцсетях (например, Twitter и „ВКонтакте»), блогах и на YouTube. Также популярна была эта новость и в Telegram, её опубликовали каналы „Русский формат» (65 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Артёмовск» (21 000), „Живая Кубань» (5000) и др.
12 сентября 2023 года, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин прокомментировал отъезд Чубайса из страны: „То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живёт там где-то… Зачем он это делает, я не понимаю, чего он удрал“. Судя по сообщениям в СМИ и соцсетях, именно эта фраза якобы стала поводом для судебного иска экс-чиновника. Текст новости в большинстве источников практически идентичен: „Анатолий Чубайс подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России о защите чести и достоинства. Причиной послужили слова российского президента, который назвал бывшего главу „Роснано“ Мойшей Израилевичем. „Та страна, которая в лице своего президента позволяет подобные слова в мой адрес, должна либо обосновать их, либо принести публичные извинения. Я не люблю скандалов, но здесь готов идти до конца“, — заявил Чубайс“.
Комментарий Путина, судя по всему, основан на распространившихся в мае 2023 года слухах о том, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова получили израильское гражданство — они были замечены в МВД Израиля якобы во время получения загранпаспортов. Позже сам экс-чиновник опровергал эту информацию; впрочем, в его комментарии недостоверным названо утверждение о замене временных документов на постоянные, а не в принципе о получении каких-либо израильских удостоверений личности.
На сайте ЕСПЧ в списке дел, где ответчиком выступает Российская Федерация, иска от Чубайса на момент написания этого разбора нет — и не может быть, так как в сентябре 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. В связи с этим ЕСПЧ постановил, что новые жалобы будут приниматься к рассмотрению только в том случае, если нарушение конвенции произошло до 16 сентября 2022 года. Ещё раньше, 15 марта, Россия вышла из Совета Европы (СЕ), а через несколько месяцев Путин подписал закон, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты.
В любом случае, чтобы ЕСПЧ принял исковое заявление к рассмотрению, оно должно соответствовать определённым критериям. В частности, прежде чем обращаться в этот суд, Чубайс должен был исчерпать все средства правовой защиты на родине (то есть пройти со своим иском все судебные инстанции в России и не получить удовлетворения). Этого, очевидно, сделано быть не могло, так как с момента высказывания Путина о Чубайсе до момента, когда новость разошлась в интернете, прошло меньше недели.
Когда и при каких обстоятельствах Чубайс произнёс фразу, которую ему приписывают авторы заметок в СМИ и пользователи соцсетей, — неизвестно. „Проверено“ не удалось найти её ни на страницах бизнесмена в Facebook* и Twitter (судя по дате последних публикаций, он давно не ведёт их), ни в каких-либо авторитетных СМИ, которым он или его представители могли бы дать интервью.
Самая ранняя публикация об иске Чубайса в ЕСПЧ, которую „Проверено“ удалось найти, — это пост от 13 сентября 2023 года в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ (17 000 просмотров). В описании этого канала указано: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. Его авторы далеко не в первый раз публикуют сатирические новости, которые затем разлетаются по недобросовестным СМИ и соцсетям под видом реальных. „Проверено“ разобрало уже более десятка случаев, когда первоисточником подобных сообщений был пост в этом Telegram-канале (отметим, что время от времени над ситуацией иронизировал и сам его автор). Так, полностью вымышленными оказались новости о том, что польский премьер-министр призвал Зеленского временно передать Польше территории Западной Украины, что блогер Даня Милохин, вернувшись в Россию, заявил, что дал стране второй шанс, или что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал африканские страны голодать ради независимости.
Таким образом, информация о том, что Чубайс подал иск в ЕСПЧ, — это шутка, изначально опубликованная в Telegram-канале, специализирующемся на выдуманных новостях и прямо об этом заявляющем. „Проверено“ не удалось найти никаких публичных комментариев экс-чиновника о том, счёл ли он высказывание президента РФ посягательством на его честь и достоинство, но, как бы то ни было, подать иск в ЕСПЧ он всё равно не мог по целому ряду причин.
Итог: Сатирические новости