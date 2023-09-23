Строительство арендного дома в Нарве отложили. На какой срок? Пока неизвестно

„Общий бюджет проекта – 9,9 млн. евро, – объясняет Вадим Орлов. – Если разделить общую сумму бюджета на количество квадратных метров и количество квартир, то получается, что согласно представленному проекту, предлагается построить 40 квартир со средней площадью около 60 м2 (общая площадь 2386 м2) стоимостью почти 250 000 евро за одну квартиру, при этом затраты на строительство составят более 4100 евро на один квадратный метр“.

RusDelfi попросил прокомментировать этот момент депутата Вадима Орлова, который возглавляет комиссию по предпринимательству и проектам развития. Орлов рассказал, что данный проект решения рассматривался также еще и на бюджетной комиссии. По словам депутата, у членов комиссии по предпринимательству и проектам развития возникло очень много вопросов к соотношению общей суммы бюджета проекта и тех результатов, которые город получит за эти деньги.

Катри Райк напомнила при общении с репортером RusDelfi, что в разговорах с предпринимателями, директорами школ, представителями больницы вопрос наличия в городе современного жилья – это вопрос номер один.

Председатель горсобрания обосновала свое решение снять вопрос с повестки заседания тем, что проект не нашел поддержки в комиссиях. По словам депутата Дениса Ларченко, комиссии несут исключительно рекомендательный характер, а окончательное решение должно оставаться за депутатами.

Один из снятых вопросов касается проекта решения строительства арендного жилья в Нарве. На сессии горсобрания планировалось утвердить исполнителя и сумму самофинансирования. Уточним, что у города был план строить такой дом по адресу Вестервалли, 17. Архитектурный конкурс завершен, проект должен выходить на этап проектирования. Срочность принятия решения заключается в том, как отметила Катри Райк, присутствующая на сессии, но пока не в роли депутата, что в фонд, который может выделить деньги на его строительство , необходимо подать ходатайство до 30 октября. Общая стоимость проекта – около 10 миллионов евро, и город хотел привлечь для его реализации шесть миллионов, чтобы из собственного бюджета потратить чуть больше трёх миллионов.

Вадим Орлов отмечает, что в результате обсуждений на комиссии выяснилось, что на данный момент нет ни предварительного, ни основного проектов, оценка стоимости очень предварительная. „На комиссии было предложено сократить бюджет проекта на 25% и в таком виде представить на обсуждение городского собрания, – говорит Орлов. – За данное предложение проголосовало шесть членов комиссии, против – три“.

По словам депутата, на заседании бюджетной комиссии вопросов к сумме бюджета проекта возникло ещё больше. Члены бюджетной комиссии обратили внимание на то, что за 250 000 евро можно построить дом площадью более 150 м2. Для квартиры площадью 60 м2 сумма 250 000 евро является завышенной.

Катри Райк говорила о том, что предложенная сумма проекта – это максимальная сумма, и в результате конкурса стоимость может быть ниже. Этот аргумент, по мнению Орлова, не является состоятельным, так как такая изначально высокая сумма стоимости проекта существенно снизит число фирм, которые могут участвовать в конкурсе госпоставки на строительство. В итоге на бюджетной комиссии восемь человек из девяти присутствовавших проголосовали против данного проекта и один воздержался. По итогам обсуждения в комиссиях было решено снять данный вопрос с повестки дня.

По мнению депутата Владимира Жаворонкова, комиссия по предпринимательству и проектам развития сознательно „завалила“ строительство арендного дома по инициативе ее председателя – Вадима Орлова. „Это надуманная причина, потому что в стране есть инфляция, и стройматериалы дорожают, поэтому сумма проекта просчитана с учетом возможной инфляции, чтобы каждый раз не запрашивать дополнительную сумму в городском бюджете на завершение строительства“, –говорит Жаворонков.

„Мы в итоге отказываемся от привлечения финансирования, – добавляет Владимир Жаворонков. – А во-вторых, на деле не создаем условий для привлечения новых специалистов в город. Поэтому продвижение эстонского языка, продвижение больницы, новых заводов – все под угрозой“. Жаворонков также высказал предположение, что интерес Орлова в том, чтобы муниципальное жилье в городе впоследствии строила компания, в которой работает депутат, – ЦУ „Инвестиционное агентство Ида-Виру“ (IVIA).

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