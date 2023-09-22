Международный союз биатлонистов подтвердил готовность Отепя к летнему чемпионату мира

На летнем чемпионате мира по биатлону 2023 года в словацком Брезно-Осрблье в конце августа руководителю организационной команды Отепя Айвару Ниголу был вручен флаг соревнований в качестве символического знака.

„Приятно видеть, что летний биатлон развивается, участников становится все больше, и спортсмены считают летние титульные соревнования важными“, — сказал Нигол в пресс-релизе. - „Биатлонистка сборной Эстонии Туули Томингас стала чемпионкой мира в Словакии, что очень важно в свете предстоящего ЧМ в Отепя“.

Подготовка к ЧМ в спортивном центре „Техванди“ идет полным ходом. Международная федерация лыжного спорта провела техническую проверку в Техванди, которую провел Кристьян Оя. Основной целью инспекции была проверка оборудования, центра соревнований и трасс.

„Подготовка к соревнованиям идет хорошо - решены технические вопросы, уточнена программа. Весной состоится новая проверка, в ходе которой мы рассмотрим темы, связанные с телевизионной трансляцией“, — сказал Оя.

Чемпионат мира по летнему биатлону будет проходить в Отепя уже в третий раз.

„И IBU, и спортивный центр Техванди являются очень хорошими партнерами для организационного комитета. Наша цель – вывести техническую организацию соревнований на еще более высокий уровень и предложить зрителям достойную культурную программу. Летний чемпионат мира по биатлону в Отепя — это как летний семейный биатлонный фестиваль, где каждый может провести конец лета, наслаждаясь спортивными впечатлениями“, — сказал Ниголь.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Отепя с 22 по 25 августа 2024 г. Билеты поступят в продажу весной 2024 г.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .