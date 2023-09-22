ФОТО И ВИДЕО | По штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар(1)
Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, передает „Медуза“.
„Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется“, — сообщил Развожаев. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео последствий удара.
Глава Севастополя заявил, что возможна еще одна атака. „Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий“, — написал он в телеграме.
Обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых, сообщает корреспондент ТАСС. По данным телеграм-канала „Крымский ветер“, к зданию штаба флота подъехали десять машин скорой помощи.
До заявления Развожаева жители Севастополя сообщили, что слушали звуки работы ПВО, пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“.
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