ФОТО И ВИДЕО | По штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар

„Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется“, — сообщил Развожаев. Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео последствий удара.

Глава Севастополя заявил, что возможна еще одна атака. „Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий“, — написал он в телеграме.

Обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых, сообщает корреспондент ТАСС. По данным телеграм-канала „Крымский ветер“, к зданию штаба флота подъехали десять машин скорой помощи.

До заявления Развожаева жители Севастополя сообщили, что слушали звуки работы ПВО, пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“.

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