„Путин отдал бы Донбасс раньше Крыма“. Эксперт объясняет, какие варианты у Украины есть для освобождения Крыма

В сети появилось видео большого российского десантного корабля „Минск“ после тушения пожара. Появились также фотографии подводной лодки „Ростов-на-Дону“, которая получила повреждения в тот же день. 13 сентября Минобороны России сообщило, что Севастопольский судостроительный завод подвергся атаке десятью ракетами, которые повредили большой десантный корабль „Минск“ и подводную лодку „Ростов-на-Дону“. Украинские силы также начали уничтожать крым скую ПВО.

Интенсивность украинских атак на Крым заметно возросла во второй половине августа этого года, в основном украинцы наносят удары по инфраструктуре и логистике российской армии. Delfi побеседовал с украинским военным экспертом Михайло Жироховым и поинтересовался, каковы перспективы Украины по восстановлению контроля над полуостровом, оккупированным с 2014 года.