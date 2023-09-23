23.09.2023, 09:15
„Путин отдал бы Донбасс раньше Крыма“. Эксперт объясняет, какие варианты у Украины есть для освобождения Крыма
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„Для российского Черноморского флота потеря кораблей — это катастрофа, и она может очень сильно ударить по россиянам“, — рассказал Delfi украинский военный эксперт Михайло Жирохов.
В сети появилось видео большого российского десантного корабля „Минск“ после тушения пожара. Появились также фотографии подводной лодки „Ростов-на-Дону“, которая получила повреждения в тот же день. 13 сентября Минобороны России сообщило, что Севастопольский судостроительный завод подвергся атаке десятью ракетами, которые повредили большой десантный корабль „Минск“ и подводную лодку „Ростов-на-Дону“. Украинские силы также начали уничтожать крымскую ПВО.