Мнение
22.09.2023, 17:45

МНЕНИЕ | Как врачам и пациентам понять друг друга, сохранив нервные клетки?

 
Как оказывать услугу, когда один не говорит, а другой не понимает?
Эва Высоцкая
преподаватель медицинской коммуникации, основательница группы "Просто О Медицине" в Facebook
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В последние дни в прессе много говорят о проблеме, которая неожиданно всплыла на повестке в здравоохранении. Не то чтобы ее не существовало ранее, но сейчас очевидно дошло до критической точки и закипело. Должен ли врач говорить с пациентом на каком либо еще языке кроме государственного? Все очень просто, у нас один государственный язык и поэтому - нет, не должен. Неприятно, обидно, неудобно, но это неоспоримый факт, пишет Эва Высоцкая.

Как обстоят дела в наших реалиях нам предстоит узнать очень скоро. Скорее, чем хотелось бы. Услышат ли пациентов? Прислушаются ли к ним?

В последние дни в прессе много говорят о проблеме, которая неожиданно всплыла на повестке в здравоохранении. Не то чтобы ее не существовало ранее, но сейчас очевидно дошло до критической точки и закипело.

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