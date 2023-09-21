МНЕНИЕ | Как врачам и пациентам понять друг друга, сохранив нервные клетки?

В последние дни в прессе много говорят о проблеме, которая неожиданно всплыла на повестке в здравоохранении. Не то чтобы ее не существовало ранее, но сейчас очевидно дошло до критической точки и закипело. Должен ли врач говорить с пациентом на каком либо еще языке кроме государственного? Все очень просто, у нас один государственный язык и поэтому - нет, не должен. Неприятно, обидно, неудобно, но это неоспоримый факт, пишет Эва Высоцкая.