МНЕНИЕ | Чем угрожают Эстонии „идеальные политики“?(2)
Ситуация вокруг семьи Каллас наводит на неоднозначные размышления. Чем дальше высказывающие свое мнение от политики и ближе к бизнесу, тем менее категоричны их требования и ожидания. Попробовал „помечтать“ о жизни в стране, где все политики их родственники, друзья и партнеры ангелы с крылышками. Понял, что не все так просто, отмечает публицист Валерий Сайковский
Не представляю, как можно формально регулировать возможные претензии к политикам в той части, что касается их членов семьи, ближайшего личного и делового окружения. Постепенно понимаешь, что это явление того же порядка, что и MeeToo, т.е поле для специфического беспредела на который не действуют ни принципы презумпции невиновности, ни срока давности. Многим испортили карьеру и отняли доброе имя спустя 25-30 лет после якобы недостойного поведения, что превышает сроки давности даже для убийства в любой стране.