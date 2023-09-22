Мнение
22.09.2023, 15:10

МНЕНИЕ | Чем угрожают Эстонии „идеальные политики“?

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Валерий Сайковский
публицист
Пресс-конференция правительства, 21.09. 2023
Пресс-конференция правительства, 21.09. 2023
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Ситуация вокруг семьи Каллас наводит на неоднозначные размышления. Чем дальше высказывающие свое мнение от политики и ближе к бизнесу, тем менее категоричны их требования и ожидания. Попробовал „помечтать“ о жизни в стране, где все политики их родственники, друзья и партнеры ангелы с крылышками. Понял, что не все так просто, отмечает публицист Валерий Сайковский

Не представляю, как можно формально регулировать возможные претензии к политикам в той части, что касается их членов семьи, ближайшего личного и делового окружения. Постепенно понимаешь, что это явление того же порядка, что и MeeToo, т.е поле для специфического беспредела на который не действуют ни принципы презумпции невиновности, ни срока давности. Многим испортили карьеру и отняли доброе имя спустя 25-30 лет после якобы недостойного поведения, что превышает сроки давности даже для убийства в любой стране.

Совершенно очевидно, что отсутствие хоть каких-то договоренностей и разумных границ для требований к политикам отвечать за действия своего ближнего круга чревато серьезными проблемами. Появляется серая зона, воспользоваться которой могут те политики и странные активисты, которые, не видя возможности иным путем обратить на себя внимание, парализуют политическую и общественную деятельность других, заполняя СМИ искусственными скандалами и скандальчиками, не имеющими ничего общего с достижением полезных для общества целей.

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