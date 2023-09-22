МНЕНИЕ | Чем угрожают Эстонии „идеальные политики“?

Не представляю, как можно формально регулировать возможные претензии к политикам в той части, что касается их членов семьи, ближайшего личного и делового окружения. Постепенно понимаешь, что это явление того же порядка, что и MeeToo, т.е поле для специфического беспредела на который не действуют ни принципы презумпции невиновности, ни срока давности. Многим испортили карьеру и отняли доброе имя спустя 25-30 лет после якобы недостойного поведения, что превышает сроки давности даже для убийства в любой стране.