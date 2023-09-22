Смотрите, будет ли по вашей улице проложена велодорожка!

- Как проходит подсчет велосипедов и о чем он говорит?

- Ежегодный подсчет велосипедов в Таллинне проводится в основном волонтерами из городских учреждений. В течение нескольких дней в мае, в утренние и вечерние часы пик, на определенных перекрестках в центре города в течение часа подсчитывают тех, кто передвигается на велосипеде или самокате. Основная цель подсчета – посмотреть, сработали ли и как именно сработали в центре города стартовавшие в 2021 году изменения, связанные с велодорожками.

- Какими были результаты 2023 года и что мы можем из этого заключить?

- Число велосипедистов за два года выросло почти вдвое, причем прирост произошел как раз в 2023 году. По-видимому, на результат повлияла также идеальная для велосипедистов погода в дни наблюдений. Подсчеты в более ранние годы показывали колебания до 50 % в зависимости от погоды. Самый главный вывод: действия города имеют результат – количество тех, кто передвигается на велосипеде, растет.

Количество велосипедистов увеличивается многократно Яак-Адам Лоовереэр За два года количество велосипедистов увеличилось чуть более, чем вдвое. Масштабные ремонтные работы на улицах центра города и ограничение автомобильного движения, вероятно, немного способствовали увеличению использования велосипедов. В то же время использование велосипедов не выросло пропорционально больше в районах, охваченных дорожными работами, – рост был общим.

На некоторых перекрестках соотношение велосипедов и автомобилей выросло до 10 процентов – один велосипедист на каждые десять машин. Например, перекрестке улиц Техника и Вяйке-Амеэрика: 181 велосипедист, 1674 автомобиля. На пересечение улиц Вана-Каламая, Копли и Рейсияте это соотношение составило даже целых 40 %: 411 велосипедист, 1015 автомобилей. Стратегическая цель к 2035 году — 30 %, или один велосипедист на каждые три автомобиля.

Самый большой рост использования велосипедов отмечается на пересечении улиц Тоомпуйестеэ и Каарли – количество велосипедистов увеличилось на 247 % по сравнению с двумя годами ранее. Основной причинаой этого нужно считать широкие велосипедные дорожки, отделенные столбиками, проложенные вдоль Тоомпуйстеэ. Большой рост (около 150 %) отмечен также на перекрестке велодорожки по Раннамяэ и улицы Сууртюки, на мосту у перекрестка улицы Маяка и на перекрестке улиц Вяйке-Амеэрика и Техника.

- Насколько реалистичное представление о таллиннских велосипедистах мы получаем по результатам подсчета велосипедов?

- Подсчет показывает количество пользователей велосипедов в конкретном месте в течение одного часа, из этого невозможно сделать исчерпывающие выводы для всего города.

Подсчитать всех, кто передвигается на велосипеде, невозможно, реалистичную картину количества пользователей велосипедов дает их доля в модальном распределении. Сегодня в Таллинне число велосипедистов, передвигающихся между работой и домом, невелико; в будущем согласно стратегии развития Таллинна „Таллинн 2035“ оно может составить 10 %.

Субсидия на покупку велосипеда и пособие на велодом Таллинн предлагает своим жителям субсидию на покупку велосипеда и пособие на велодом. Цель субсидии на покупку велосипеда – популяризация подвижного хобби среди молодежи, она предназначена для 10–15-летних детей, которые получают водительское удостоверение велосипедиста. Дополнительную информацию о субсидии и форму заявки найдете здесь: https://www.tallinn.ee/ru/teenused/subsidiya-na-pokupku-velosipeda Пособие на велодом предназначено для квартирных товариществ – город поддержит строительство велодома рядом с многоквартирным домом максимально суммой в 10 000 евро. Дополнительную информацию о пособии найдете здесь: https://www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-na-velodom

- Подсчет велосипедов свидетельствует об удвоение числа велосипедистов. Заметен ли рост интереса к подаче заявок на субсидию на покупку велосипеда и пособие на велодом?

- Интерес к субсидии на покупку велосипеда и пособию на велодом вырос. В этом году возмещены затраты на строительство велодома по 14 заявкам на пособие.