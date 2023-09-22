Смотрите, будет ли по вашей улице проложена велодорожка!
Результаты весеннего подсчета велосипедов свидетельствуют о двукратном увеличении числа велосипедистов. Отражает ли это реальную ситуацию на улицах города? Руководитель отдела по планированию велодорожек Таллиннского департамента окружающей среды Таави Пиллер рассказывает о субсидиях на покупку велосипедов и будущем велодорожек.
- Как проходит подсчет велосипедов и о чем он говорит?
- Ежегодный подсчет велосипедов в Таллинне проводится в основном волонтерами из городских учреждений. В течение нескольких дней в мае, в утренние и вечерние часы пик, на определенных перекрестках в центре города в течение часа подсчитывают тех, кто передвигается на велосипеде или самокате. Основная цель подсчета – посмотреть, сработали ли и как именно сработали в центре города стартовавшие в 2021 году изменения, связанные с велодорожками.
- Какими были результаты 2023 года и что мы можем из этого заключить?
- Число велосипедистов за два года выросло почти вдвое, причем прирост произошел как раз в 2023 году. По-видимому, на результат повлияла также идеальная для велосипедистов погода в дни наблюдений. Подсчеты в более ранние годы показывали колебания до 50 % в зависимости от погоды. Самый главный вывод: действия города имеют результат – количество тех, кто передвигается на велосипеде, растет.
- Насколько реалистичное представление о таллиннских велосипедистах мы получаем по результатам подсчета велосипедов?
- Подсчет показывает количество пользователей велосипедов в конкретном месте в течение одного часа, из этого невозможно сделать исчерпывающие выводы для всего города.
Подсчитать всех, кто передвигается на велосипеде, невозможно, реалистичную картину количества пользователей велосипедов дает их доля в модальном распределении. Сегодня в Таллинне число велосипедистов, передвигающихся между работой и домом, невелико; в будущем согласно стратегии развития Таллинна „Таллинн 2035“ оно может составить 10 %.
- Подсчет велосипедов свидетельствует об удвоение числа велосипедистов. Заметен ли рост интереса к подаче заявок на субсидию на покупку велосипеда и пособие на велодом?
- Интерес к субсидии на покупку велосипеда и пособию на велодом вырос. В этом году возмещены затраты на строительство велодома по 14 заявкам на пособие.
В предыдущие годы (2019-2022) можно было получить поддержку для установки велодома в рамках пособия „Дворы в порядок“, и в тот период было поддержано десять проектов. Этой весной было подготовлено также руководство в первую очередь для квартирных товариществ, которые собираются использовать пособие для улучшения возможности парковки велосипеда для своих жильцов, но примерами и рекомендациями могут руководствоваться и другие.
Пособия на велодом распределяет Таллиннский департамент городского имущества, текущее положение можно посмотреть на сайте. Бюджет пособия в 2023 году составляет 165 000 евро. Пособие выплачено по 14 заявкам на сумму 89354,32 €, ни одна заявка не была отклонена, свободный остаток составляет 70700,88 €.
- Выкрашенные красной краской велосипедные дорожки чему-то научили? Что-то делается иначе?
- Сегодня велодорожки больше не покрываются красной краской, важнее их физическое отделение от автотранспорта. В настоящее время цель новых попап-велодорожек состоит в том, чтобы не было необходимости снимать столбики ограждения и т. п. для зимнего обслуживания.
Теперь мы уделяем больше внимания и остановкам общественного транспорта, с тем чтобы обеспечить комфортное и безопасное пространство для передвижения велосипедистов и пешеходов.
Смотрите схему таллиннских велодорожек на карте:
Где появятся новые велосипедные дорожки?
Следующим этапом планируется проложить велосипедные дорожки в центре города, которые будут соединять с другими частями города.
На 2023-2026 годы в плане:
Велодорожка по Пярну мнт: на участке на площадь Вабадузе – виадук;
Велодорожка по Нарва мнт.: на участке ул. Пронкси – перекресток у „Русалки“;
Велодорожка по ул. Эндла и Луйзе: на участке ул. Тулика — Каарли пст. – площадь Вабадузе;
Велодороджка, соединяющая Тоомпуйестеэ, ул. Сууртюки, Раннамяэ теэ и ул. Тынисмяги;
Велодорожка Палдиски мнт. (ул. Эндла — Тоомпуйестеэ) и ул. Теллискиви (Палдиски мнт. - ул. Ристику);
Велодорожка ул. Копли: участок ул. Кеск-Каламая — ул. Теллискиви;
Велодорожка, соединяющая ул. Ахтри и Пыхья пст.;
Велодорожка по улице Вяйке-Амеэрика;
Велодорожка по ул. Теэстузе: на участке ул. Соо — ул. Копли;
Велодорожка по улицам Веэренни и Сюда;
Соединение туннелей немоторизованного транспорта под железной дорогой на Тарту мнт. с улицами Лубья и Вильмси;
Велодорожка по улице Ластекоду;
Велодорожка по улице Тонди: на участке переезд – Пярну мнт.;
Велодорожка по ул. Котка и ул. Тулика (ул. Тонди — ул. Эндла);
Отдельная велодорожка ул. Техника (Палдиски мнт. - Пярну мнт.);
Велодорожка по ул. Вейценберги (ул. Мяэкалда — ул. Поска);
Велодорожка по Меривялья теэ: от речки Пирита до Рандвере теэ.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru