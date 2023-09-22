Украина получит от США помощь еще на 325 млн долларов

США предоставят Украине дополнительную помощь на 128 млн долларов в сфере безопасности, а также поставят вооружения и боеприпасы на сумму 197 млн долларов. Об этом сообщил в четверг, 21 сентября, президент США Джо Байден по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

В пакет на общую сумму 325 млн долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, комплексы ПВО Avenger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, пулеметы для сбития БПЛА, противотанковые ракеты, ряд другого вооружения, свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию и 59 военных автомобилей. В списке также упоминаются кассетные боеприпасы, сообщения о поставках которых в прошлом были неоднозначно приняты некоторыми союзниками Украины.

Среди будущих поставок в пакете значатся ракеты AIM-9M Sidewinder с припиской „для ПВО“. Это ракеты „воздух-воздух“, и они используются американской военной авиацией - включение их в список может быть „заделом для будущих поставок F-16“, обращает внимание русская служба медиакомпании BBC. США ранее одобрили поставку истребителей Киеву, но это произойдет лишь после завершения обучения украинских летчиков.

Киев пока не получит ракеты ATACMS

В новом списке поставок Киеву не упоминаются ракеты ATACMS для HIMARS. В преддверии встречи Зеленского и Байдена советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они, возможно, будут поставлены Киеву позднее.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подтвердил высказывание Салливана. „Я бы просто сказал, что мы продолжаем говорить с украинцами о том, что им нужно на поле боя“, - указал он в беседе с журналистами после встречи лидеров Украины и США. Кирби отметил, что Зеленский сам назвал новый пакет вооружения „именно тем, что нужно его силам“ в войне РФ против Украины.

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