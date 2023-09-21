Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели шести российских миротворцев. Возбуждены два уголовных дела

Из-за „сложного рельефа местности“ и плохой погоды азербайджанские военнослужащие ошибочно приняли машину миротворцев за автомобиль, „принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям“, говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит „Интерфакс“.



В результате погибли пять миротворцев.



Также 20 сентября на территории того же села „неустановленные члены армянских вооруженных формирований“ обстреляли КамАЗ, принадлежащий РМК. Один российский военнослужащий погиб, еще один был ранен.



О гибели миротворцев в Нагорном Карабахе 20 сентября сообщило Минобороны РФ - не уточнив количество погибших. Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже без ссылок на источники написала, что погибших якобы было пятеро.



Один из погибших - заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган. Минобороны Азербайджана „выразило глубочайшие соболезнования“ в связи с произошедшим.