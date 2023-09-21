Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели шести российских миротворцев. Возбуждены два уголовных дела
Как заявили в ведомстве, 20 сентября группа азербайджанских военных на территории села Джанятаг Тертерского района республики обстреляла автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента РФ (РМК) из огнестрельного оружия. Об этом пишет Meduza.
Из-за „сложного рельефа местности“ и плохой погоды азербайджанские военнослужащие ошибочно приняли машину миротворцев за автомобиль, „принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям“, говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит „Интерфакс“.
В результате погибли пять миротворцев.
Также 20 сентября на территории того же села „неустановленные члены армянских вооруженных формирований“ обстреляли КамАЗ, принадлежащий РМК. Один российский военнослужащий погиб, еще один был ранен.
О гибели миротворцев в Нагорном Карабахе 20 сентября сообщило Минобороны РФ - не уточнив количество погибших. Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже без ссылок на источники написала, что погибших якобы было пятеро.
Один из погибших - заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган. Минобороны Азербайджана „выразило глубочайшие соболезнования“ в связи с произошедшим.
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