СМИ: у литовцев на белорусской границе забирают телефоны и проверяют публикации в соцсетях

Журналисты LRT приводят в публикации рассказ литовца (он представлен как Саулюс), который регулярно ездил в Беларусь со своей девушкой - там живут ее родственники. По словам мужчины, раньше он спокойно проходил границу, но в ходе последнего визита этим летом белорусские пограничники обратили на Саулюса особое внимание. По словам мужчины, на КПП в его паспорт поставили штамп о прохождении границы, но сам документ не отдали, попросив подождать. Спустя 20 минут его отвел в отдельную комнату молодой человек в форме - как считает литовец, сотрудник КГБ Беларуси. Он попросил у Саулюса разблокировать телефон и начал изучать посты в его соцсетях.

„Чем вы пользуетесь, какими социальными сетями? Я говорю, что в основном Facebook, но у меня есть и другие. Я увидел, что Facebook, конечно, уже открыли на телефоне. […] Он проверял мой аккаунт в Facebook и одновременно задавал вопросы“, - вспоминает собеседник LRT. Он рассказывает, что офицер вежливо задавал простые вопросы о целях поездки, но при этом сказал: „Надеюсь, в вашем телефоне не будет ничего антибелорусского“.

„Потом стал спрашивать, где живу, где работаю. Я рассказал о своей специальности, но, видимо, ему это было неинтересно, потому что я простой рабочий. Потом он спросил меня о мнении моих коллег по работе, о людях… В общем, о том, что происходит в последнее время. Он не сказал, что именно, но, думаю, понятно, что он спрашивал про настроения насчет Украины. […] Я отвечал просто, я должен был ответить то, что они хотели услышать. Я ответил, что мне это неинтересно, я ничего не знаю и так далее“, - продолжает Саулюс. По словам литовца, разговор продлился около 15 минут. „Он спрашивал, куда мы едем, по какому адресу. Я рассказал, и он мне намекнул, что может заехать и посмотреть, действительно ли мы туда ездили“, - говорит Саулюс. После этого случая он решил больше не посещать Беларусь. LRT обнаружило в соцсетях сообщения еще нескольких граждан Литвы о длительных проверках на границе, в том числе о просьбах разблокировать телефон и передать его представителям белорусских властей для изучения. При этом, отмечают журналисты, многие путешественники рассказывают о спокойном переходе КПП.