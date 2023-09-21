Правда ли, что в Китае запрещено спасать тонущего человека?

При этом в СМИ не единожды широко освещались истории, когда утопающих в Китае всё же удавалось спасти, и спасителей вовсе не спешили сажать в тюрьму. Так, в 2020 году британский дипломат Стивен Эллисон в деревне недалеко от Чунцина спас женщину, которая упала в реку и начала тонуть. После этого он стал героем в китайских соцсетях, его действия также высоко оценил посол КНР в Великобритании. В 2023 году курьер из Пекина Пэн Цинлинь прыгнул с моста, чтобы спасти тонущую женщину. За свой героический поступок он получил премию от компании по доставке еды, где работал, и от властей города (50 000 юаней, по курсу на момент написания разбора — около 670 000 руб.), а также возможность бесплатно отучиться в университете. В том же году Ян Хуамин , житель города Чанчжоу, спас тонущую женщину и двух её детей. Он также получил благодарность от градоначальника и награду в 3000 юаней (около 40 000 руб.). Обнаружить в СМИ новости о том, чтобы человек, спасший утопающих в КНР, был за это осуждён, „Проверено“ не удалось.

При этом в Китае действительно существует системная проблема с равнодушием людей, ставших свидетелями несчастных случаев и даже не попытавшихся помочь пострадавшим. Это объясняется тем, что стоять в стороне или пройти мимо просто-напросто безопаснее: пытаясь оказать помощь, можно нарваться на иск о причинении ущерба. Один из самых громких подобных прецедентов произошёл в 2006 году, когда в Нанкине мужчина по имени Пэн Юй отвёз упавшую на автобусной остановке женщину в больницу, а потом получил от неё судебный иск — пострадавшая утверждала, что именно Пэн Юй и толкнул её, а в больницу отвёз, чтобы загладить вину. Хотя никто из участников процесса не смог предъявить убедительных доказательств своей точки зрения, суд постановил, что мужчина вряд ли помогал бы женщине, если бы не стал причиной её падения, поэтому он должен оплатить 40% расходов на лечение — более 45 000 юаней (около 600 000 руб. по нынешнему курсу). Впрочем, по некоторым данным, Пэн Юй всё-таки был причастен к падению истицы, но его дело во многом повлияло на общественное мнение, отбив охоту помогать пострадавшим. Были и другие подобные прецеденты, в Китае даже появилось такое понятие, как „прикосновение к фарфору“ — вид мошенничества, включающий в себя в том числе и попытку истребовать компенсацию с человека, который пытался помочь. В 2011 году официальная газета ЦК Коммунистической партии Китая People's Daily провела онлайн-опрос, будут ли люди помогать потерявшему сознание пожилому человеку на улице. Более 80% респондентов ответили, что не будут, опасаясь стать жертвами вымогательства.