МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: бюджет в стиле „денег нет, но вы держитесь!“(3)
На этой неделе правительство реформистов оказалось в очень неловком положении – выяснилось, что они не знают, как улучшить финансовое положение страны и составить бюджет, который бы учитывал интересы населения.
Реформисты долгие годы усиленно поддерживали имидж партии, которая великолепно разбирается в финансах и умеет ими управлять лучше других. На этой неделе эта иллюзия развеялась сама собой. Оказалось, что реформисты меняют бюджетные права и вписывают в бюджет расходы, на которые нет покрытия. Так, например, правительство Каллас хочет запланировать в бюджетной стратегии доходов на 400 млн, но непонятно, откуда эти доходы придут. Ответ в стиле Скарлет О’Хара „я подумаю об этом завтра“ не вызывает ничего кроме недоумения, как у народа, так и оппозиционных политиков.
Кстати, если говорить о 400 миллионах евро, на которые не нашлось покрытия, то я готова дать нашему правительству бесплатный совет – верните ступенчатый налог! Ведь отказ от налоговой реформы уменьшил государственную казну почти на 500 миллионов евро ежегодно во имя того, чтобы люди с высокими зарплатами не очень сильно тратились на налоги. А выигрыш малообеспеченных от ликвидации прогрессивного подоходного налога стремится к нулю.
Договоренность Каи Каллас с банками о так называемой солидарной выплате, чтобы они выплатили себе больше дивидендов и уплатили с них налоги, вызывает вопросы. Во-первых, от этого выиграют в первую очередь сами банки, так как заплатят налоги по нынешней меньшей ставке. Во-вторых, в результате эти дивиденды будут выведены из страны, а не пущены на оживление экономики. В-третьих, для обычных людей от этой меры не будет никакой ощутимой пользы.
Готовящийся бюджет очень слаб с точки зрения постановки приоритетов. В его обсуждении не затрагивались вопросы улучшения системы здравоохранения, внеочередного повышения пенсий. Зато уже известно, что не будет повышения зарплат спасателей и полицейских. И это на фоне того, что все почти все министры в голос твердят и необходимости повышения уровня безопасности. Но ведь безопасность касается не только глобального уровня, но и нашей внутренней безопасности. А если из полиции и спасательной службы будут уходить люди из-за низких зарплат, то это не прибавит нам чувства защищенности.
В тяжелые времена умные правительства не ставят целью обобрать людей до нитки, а напротив стараются поддержать население и предпринимателей снижением налогов, предложениями выгодных кредитов и адресными пособиями. В конце концов, не боятся вывести бюджет разумный минус, если это необходимо для поддержания достойного уровня жизни в государстве и оживления экономики. Недостаточно просто сказать предприятиям, что они должны поскорее реализовывать свои инновационные разработки в производстве. Сейчас не время произносить мотивационные речи, нужны конкретные шаги и меры.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!