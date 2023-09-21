МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: бюджет в стиле „денег нет, но вы держитесь!“

Реформисты долгие годы усиленно поддерживали имидж партии, которая великолепно разбирается в финансах и умеет ими управлять лучше других. На этой неделе эта иллюзия развеялась сама собой. Оказалось, что реформисты меняют бюджетные права и вписывают в бюджет расходы, на которые нет покрытия. Так, например, правительство Каллас хочет запланировать в бюджетной стратегии доходов на 400 млн, но непонятно, откуда эти доходы придут. Ответ в стиле Скарлет О’Хара „я подумаю об этом завтра“ не вызывает ничего кроме недоумения, как у народа, так и оппозиционных политиков.

Кстати, если говорить о 400 миллионах евро, на которые не нашлось покрытия, то я готова дать нашему правительству бесплатный совет – верните ступенчатый налог! Ведь отказ от налоговой реформы уменьшил государственную казну почти на 500 миллионов евро ежегодно во имя того, чтобы люди с высокими зарплатами не очень сильно тратились на налоги. А выигрыш малообеспеченных от ликвидации прогрессивного подоходного налога стремится к нулю.

Договоренность Каи Каллас с банками о так называемой солидарной выплате, чтобы они выплатили себе больше дивидендов и уплатили с них налоги, вызывает вопросы. Во-первых, от этого выиграют в первую очередь сами банки, так как заплатят налоги по нынешней меньшей ставке. Во-вторых, в результате эти дивиденды будут выведены из страны, а не пущены на оживление экономики. В-третьих, для обычных людей от этой меры не будет никакой ощутимой пользы.