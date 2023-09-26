„Здесь начинается свобода!“ Зачем молодой учитель Вахур Курвитс переехал в Нарву?

„Для моих иностранных друзей Нарва — экзотический город из-за своего местоположения, из-за своей истории и жителей, — говорит Вахур. — Нарва — единственный в своем роде город, находящийся только через реку от России, именно с Нарвы начинается свобода, здесь начинается Европа“.

В детские годы Вахур иногда заглядывал с семьей в Нарву погостить у родственников и отдохнуть от суеты столицы. Ида-Вирумаа всегда манил его своей природной красотой и обилием зелени. Академический интерес к Нарве зародился в студенческие годы в Тарту, когда он взялся за написание бакалаврской работы по теме „Преступления против собственности в материалах Нарвского полицейского суда в 1918 году, во время немецкой оккупации“. Сам герой признается, что у него с ранних лет был повышенный интерес к этому региону, при выборе темы сыграло на руку также его владение немецким языком и доступность материалов в архиве. Нарва заинтересовала его еще и своей самобытностью, по его мнению, она сильно отличается от других городов Эстонии.

Вахур Курвитс родился в 1998 году в Таллинне, в семье двух эстонцев. В раннем возрасте у него не было амбиций стать учителем, однако у судьбы оказались на него свои планы. За 25 лет Курвитс перепробовал много занятий и профессий: в отделе продаж рабочих инструментов, охранником, сотрудником металлообрабатывающего завода в Германии. Тем не менее, его душа всегда лежала к истории, и, начав учебу в Тартуском университете, он впервые получил возможность провести урок в местной школе. Вахуру хорошо запомнились ощущения после этого, он осознал, что из всех опробованных им сфер именно профессия учителя приносит внутреннее спокойствие и удовлетворение. Наш герой, как и любой из нас, хорошо помнит своих учителей, которые направили его когда-то на поиски знаний и вдохновили на новые свершения. Поэтому в профессии учителя, по его мнению, крайне важно воодушевлять и быть примером для своих учеников, именно это придает его работе ощущение миссии.

Какое значение имело для Вахура это предложение и почему он согласился без всяких сомнений? Вахур с детства привык добиваться всего сам и работать не покладая рук. Сейчас он учится на втором курсе магистратуры в Таллиннском университете на учителя истории и обществознания. У него уже был опыт совмещения учебы и работы: в предыдущем учебном году он работал в центре профессионального образования в Ярвамаа учителем истории на полставки. Весомую роль сыграло его желание и порыв сблизить эстонскую и русскую общину. „Важно, чтобы нарвитяне, в частности ученики, ощущали своё присутствие в Эстонии и присутствие Эстонского государства в Нарве“, - говорит Вахур. Семья Вахура придерживается такого же мнения, полностью поддержав Курвитса в его решении. Кроме того, родственные связи помогли Вахуру найти подходящее съемное жилье в Нарве.

Предложение работать в Narva Eesti Gümnaasium Вахур получил от своих будущих коллег, учителей истории из Нарвы. По словам героя, коллеги точно знали кому писать, „ведь не всякий эстонец был бы согласен и заинтересован в работе в Нарве“. Вахур согласился на предложение без тени сомнения, единственное препятствие, но больше вызов: как совместить последний год магистратуры в Таллинне с работой и жизнью в Нарве? Зарплата здесь не сыграла никакой роли, так как Вахур только учится на учителя, поэтому принял решения взяться за работу всего на полставки, живя на два города. А на вопрос, справедливо ли, что в Нарве учителям платят больше, Вахур ответил следующим образом: „Лично я не зарабатываю больше, потому что у меня нет соответствующей квалификации. В целом же учителям по всей Эстонии следует платить больше, чтобы образовательная сеть более равномерно покрывала ландшафт. Не так, что ты шьешь в одном месте, а в другом трещит. Платить нужно так, чтобы для учителей не было незаполненных вакансий, а была конкуренция. И так по всей Эстонии“.

„В стереотипы о Нарве не верю“

Вахур немного владеет разговорным русским и не боится говорить, если есть желание или необходимость. В детстве он занимался в секции вольной борьбы вместе с русскими ребятами, поэтому естественным путем приобрел этот навык. Улучшению его русского языка также поспособствовал интерес к русской культуре, истории, а также музыкальный вкус. Вахуру нравятся такие музыканты, как Владимир Высоцкий и Виктор Цой, в особенности чувственность и эмоциональность их исполнения. Свое знание русского языка Вахур может даже иногда использовать в обучении, хоть и преподает на эстонском. Как уже было сказано, важный критерий в профессии учителя - подбадривание учеников. Если Вахур замечает, что у ученика присутствует сильный страх говорить на эстонском, он может взять на себя инициативу и сказать пару предложений на своём грамматически неидеальном русском, чтобы показать, что делать ошибки в процессе обучения совершенно нормально.

В стереотипы о Нарве Вахур не верит: конечно, в Нарве не все владеют на должном уровне эстонским, „но это не мешает людям разных национальностей понимать друг друга, всегда можно найти общий язык“, — говорит учитель. По словам Вахура, за последние десять лет Нарва существо преобразилась в лучшую сторону, в чем заслуга городских властей, жителей города и факта, что государство обратило внимание на Ида-Вирумааский регион. За десять лет много изменений произошло как в городском пространстве, культурном секторе, так и в отношении горожан к Эстонии. Вахура особенно радует последний факт. „Смотря на своих учеников, я замечаю в них eestimeelsus, любовь и поддержку ценностей Эстонского государства, что не может не радовать“, — говорит наш герой.

„Для своих учеников всегда на связи“

Часто у молодых учителей можно заметить такие качества, как инициативность и самоотверженность. Их готовность жертвовать своим личным временем вне школы, лишь бы помочь ученикам, иногда даже может привести к выгоранию. Наш герой не исключение. Будучи ментором для 13 учеников, являясь для них наставником и срочным контактом в стенах школы, он отдает много сил своему делу. Именно от ментора дети первыми получают информацию об учебе, а также всегда могут обратиться к нему за помощью или советом. Для своих учеников Вахур всегда на связи в случае возникновения проблем или беспокойств, однако выгорания он не боится. По словам учителя, от выгорания ему помогают спасаться отдых, хобби и личные интересы: игра на гитаре, ремонт своей Lada в гараже и уединение с природой. „Да, я согласен, что многие молодые выгорают, но у каждого учителя свой подход к обучению. Кому-то может не подходить все время находиться на связи с учениками, чтобы сразу разобраться с текущими трудностями, и это нормально. Мне важно быть в контакте со своими учениками, именно это делает отношения доверительными, мне это не в тягость“, — объясняет Вахур. По моим личным наблюдениям, учеников Narva Eesti Gümnaasium радует и ободряет их новый, молодой и харизматичный учитель истории.



Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций Chayka.lv (Даугавпилс) и „Нарвской газеты“, в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.



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