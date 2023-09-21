МВД Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в нарушении договора о прекращении огня

„Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией“, говорится в заявлении МВД, которое цитируют „Новости Армении - NEWS.am“.

Издание также приводит слова Гаяне Чалян из Степанакерта, рассказавшей, что жители города укрываются от обстрелов в подвалах, а те, у кого есть автотранспорт, пытаются добраться в район аэропорта, где находится база российских миротворцев.

„Говорят, вошли [в город], стреляют, идут к 9-й школе, несут флаг, хотят установить на здании правительства в Степанакерте“, — сказала он, добавив, что жители города „в панике“.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале „антитеррористических мероприятий“ в Нагорном Карабахе с целью „восстановления конституционного строя“ и начал обстрел территории непризнанной республики. 20 сентября власти Нагорного Карабаха заявили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Соглашение предусматривает, что остававшиеся армянские военные будут выведены „из зоны развертывания российского миротворческого контингента“ в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

В рамках достигнутой договоренности, как было объявлено, армяне Нагорного Карабаха и представители властей Азербайджана проведут переговоры о „реинтеграции, обеспечения прав и безопасности“. Делегации встречаются 21 сентября в городе Евлах.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.