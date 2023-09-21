МНЕНИЕ | Конец армянского Карабаха: Россия лишилась влияния на Кавказе

Ровно сутки продлилась третья карабахская война. За прошедшие часы азербайджанская армия методично расстреливала все оставшееся ценное, что было у войск непризнанной Нагорно-Карабахской республики, не забывая нанести показательные удары по жилым кварталам Степанакерта. Президент Армении Никол Пашинян „отошел в сторону“, заявив, что его государство не участвует в этом столкновении. Вечером 19 сентября карабахские власти запросили переговоры о перемирии, а уже утром 20 числа заявили о том, что прекращают огонь и выполнят все требования Азербайджана, разоружив армию и распустив органы власти республики.