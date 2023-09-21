Мнение
21.09.2023, 14:50

МНЕНИЕ | Конец армянского Карабаха: Россия лишилась влияния на Кавказе

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Сергей Ковальченко
журналист
Протестующие разговаривают с армянскими полицейскими во время демонстрации в центре Еревана 20 сентября 2023 года
Протестующие разговаривают с армянскими полицейскими во время демонстрации в центре Еревана 20 сентября 2023 года
ФОТО: KAREN MINASYAN | AFP/Scanpix

То, как закончилась третья карабахская война, демонстрирует ослабление России как гаранта мира на Кавказе и ставит проблему будущего армян, живущих на этой территории, отмечает журналист Сергей Ковальченко.

Ровно сутки продлилась третья карабахская война. За прошедшие часы азербайджанская армия методично расстреливала все оставшееся ценное, что было у войск непризнанной Нагорно-Карабахской республики, не забывая нанести показательные удары по жилым кварталам Степанакерта. Президент Армении Никол Пашинян „отошел в сторону“, заявив, что его государство не участвует в этом столкновении. Вечером 19 сентября карабахские власти запросили переговоры о перемирии, а уже утром 20 числа заявили о том, что прекращают огонь и выполнят все требования Азербайджана, разоружив армию и распустив органы власти республики.

Это означает капитуляцию и переход Нагорного Карабаха под власть Баку, возращение Азербайджана к границам 1991 года. И еще – это демонстрирует ослабление России как гаранта мира на Кавказе и ставит проблему будущего армян, живущих на этой территории.

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