Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в Нагорном Карабахе

„Большая часть армии армянского государства, незаконно дислоцированная на территории Азербайджана и не выведенная по сей день, несмотря на обязательства армянского государства, полностью уничтожена. Военная техника была уничтожена и выведена из строя“, - заявил Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу, которое цитирует азербайджанское онлайн-издание Report.

По словам азербайджанского лидера, в результате военной операции в Нагорном Карабахе, которую он называет „антитеррористическими мерами“, его страна „восстановила свой суверенитет“. Ереван после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе неоднократно опровергал утверждение о том, что в регионе находятся армянские ВС.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Баку объявил о проведении военной операции в Нагорном Карабахе с целью „восстановления конституционного строя“. Как заявили в Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении в регионе систематически обстреливали позиции азербайджанской армии, минировали территории, оборудовали боевые позиции и в целом „наращивали боевую мощь“. Решение о начале „антитеррористических мероприятий“ принято в целях „пресечения широкомасштабных провокаций“, „разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана“ и „нейтрализации“ военной инфраструктуры, подчеркнули в Баку.

Нагорный Карабах и, в частности, столица непризнанной республики Степанакерт подверглись продолжавшимся несколько часов атакам со стороны Азербайджана с использованием ракет, артиллерии и дронов. По данным Армении, в результате этих атак погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения, в том числе мирные жители.

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе