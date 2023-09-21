Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в Нагорном Карабахе(39)
Комментируя фактическую капитуляцию вооруженных сил, защищавших от азербайджанских обстрелов Нагорный Карабах, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду вечером, объявил о достижении целей Баку в регионе, сообщает DW.
„Большая часть армии армянского государства, незаконно дислоцированная на территории Азербайджана и не выведенная по сей день, несмотря на обязательства армянского государства, полностью уничтожена. Военная техника была уничтожена и выведена из строя“, - заявил Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу, которое цитирует азербайджанское онлайн-издание Report.
По словам азербайджанского лидера, в результате военной операции в Нагорном Карабахе, которую он называет „антитеррористическими мерами“, его страна „восстановила свой суверенитет“. Ереван после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе неоднократно опровергал утверждение о том, что в регионе находятся армянские ВС.
Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе
19 сентября Баку объявил о проведении военной операции в Нагорном Карабахе с целью „восстановления конституционного строя“. Как заявили в Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении в регионе систематически обстреливали позиции азербайджанской армии, минировали территории, оборудовали боевые позиции и в целом „наращивали боевую мощь“. Решение о начале „антитеррористических мероприятий“ принято в целях „пресечения широкомасштабных провокаций“, „разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана“ и „нейтрализации“ военной инфраструктуры, подчеркнули в Баку.
Нагорный Карабах и, в частности, столица непризнанной республики Степанакерт подверглись продолжавшимся несколько часов атакам со стороны Азербайджана с использованием ракет, артиллерии и дронов. По данным Армении, в результате этих атак погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения, в том числе мирные жители.
Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе
20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о достижении договоренности о полном прекращении огня в этот же день, с 13.00 по местному времени (12.00 мск). В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военнослужащие будут выведены „из зоны развертывания российского миротворческого контингента“, а формирования „армии обороны Нагорного Карабаха“ будут расформированы и полностью разоружены, тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба „президента“ НКР.
По ее данным, 21 сентября в городе Евлах должна состояться встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана, на которой будут обсуждаться вопросы „о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана“.
В телеобращении к азербайджанскому народу вечером 20 сентября Ильхам Алиев отметил, что „Армения неожиданно проявила политическую компетентность“ и Баку это ценит.
„Мы рассматриваем это как важный фактор, и я думаю, что события, произошедшие вчера и сегодня, также окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией“, - добавил он, подчеркнув, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении.
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