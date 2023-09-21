Сборной Эстонии по пляжному футболу не хватило всего двух секунд, чтобы обыграть вторую команду мирового рейтинга

Португалия быстро повела в счете и уже к пятой минуте она забила дважды, пишет Эстонский футбольный союз на своем сайте.

В конце первого тайма эстонские футболисты смогли сравнять счет 2:2. Сначала Рауно Ныммику отправил мяч в дальний угол, а потом Расмус Мунскинд нанес удар с дальней дистанции и сравнял счет.

Второй тайм прошел в равной борьбе – возможности для взятия ворот были и у Эстонии, и у Португалии. Эстонские игроки несколько раз попадали в перекладину ворот соперника и португальскому вратарю приходилось выручать свою команду, чтобы не дать эстонцам выйти вперед. К сожалению, в конце второго тайма португальцам удалось выйти вперед, когда Мигель Пинтадо реализовал пенальти.

В начале последнего тайма вратарь Рауно Рахник сумел сравнять счет, переправив мяч в сетку ворот. Через минуту Португалия вернула себе преимущество в один мяч, но на 35-й минуте Эрвин Штюф завладеть мячом и сделать счет 4:4.

Впервые Эстония повела в счете на последней минуте основного времени, когда Мунскинд оформил дубль в ворота Португалии. Когда до конца матча оставалось всего две секунды, Португалии сумела перевести игру в дополнительное время.

Португалия забила победный гол в дополнительное время, одержав победу со счетом 6:5.

В среду сборная Эстонии выиграла в дополнительное время у Франции со счетом 5:4, а это значит, что Эстония набрала два очка. Дальнейшая судьба сборной Эстонии по пляжному футболу станет известна сегодня, 21 сентября, когда будут сыграны последние матчи группового этапа. Третий соперник Эстонии – Дания, с которой они встретятся в 11:15 по эстонскому времени. Матч можно будет смотреть в прямом эфире на BeachSoccer TV.

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