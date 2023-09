Рижский бальзам на душу Путина: как латвийский бизнес оснащает российскую армию микросхемами

Старые новые покупатели

Рижский завод полупроводниковых приборов (РЗПП) в 1960-е годы одним из первых в Советском Союзе освоил выпуск интегральных микросхем. В конце 90-х предприятие приватизировали. И после череды преобразований, разделений, слияний, поглощений и переименований на его базе открылись три компании: AS „RD ALFA“, занимающаяся арендой и управлением собственной или арендуемой недвижимостью, AS „ALFA RPAR“ и AS „RD АLFА Mikroelektronikаs Depаrtаments“, производящие электронные детали, например, операционные усилители и компараторы напряжения.

Рижские микросхемы поставлялись в Россию под торговыми марками RD ALFA и ALFA RPAR. Основным поставщиком был RD ALFA Mikroelektronikаs Depаrtаments. Однако с началом войны с Украиной всё изменилось. Теперь поставщиками становятся ALFA RPAR и две, видимо, китайские фирмы: Dalian Stella Trading Co. Ltd (раньше поставляла в Россию металлолом) и Liaoning Jinhechuang Logistics Co. Ltd.