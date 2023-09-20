Рижский бальзам на душу Путина: как латвийский бизнес оснащает российскую армию микросхемами

В Риге никого не смутило, что покупатели из России куда-то пропали, а на их место внезапно пришли новые клиенты, которые в течение неполного года военных действий закупили продукции на $1,7 млн. Тем временем московская „дочка“ продолжила поддерживать рекламный сайт на русском языке с ассортиментом рижской микроэлектроники, а директор этой московской „рекламной“ фирмы стал — в лице „Компании Леста-М“ — единственным получателем рижского экспорта в России.

Рижские микросхемы поставлялись в Россию под торговыми марками RD ALFA и ALFA RPAR. Основным поставщиком был RD ALFA Mikroelektronikаs Depаrtаments. Однако с началом войны с Украиной всё изменилось. Теперь поставщиками становятся ALFA RPAR и две, видимо, китайские фирмы: Dalian Stella Trading Co. Ltd (раньше поставляла в Россию металлолом) и Liaoning Jinhechuang Logistics Co. Ltd.

Однако само ООО „Альфа“ не ввозило микросхемы в Россию. Как показывает база импортно-экспортных данных Importgenius, этим занимались две другие фирмы: ООО „Компания Леста-М“ (ее совладелец Пётр Шумов также был директором в ООО „Альфа“) и ООО „Альфа-ЛР“ (бывшее дочернее предприятие RD ALFA Mikroelektronikаs Depаrtаments).

По данным латвийской прессы ( 1 , 2 ), деятельность предприятия в постсоветское время сильно сократилась в масштабах. Часть помещений были либо снесены, либо переоборудованы под торговый центр, но производство не прекратилось.

Рижский завод полупроводниковых приборов (РЗПП) в 1960-е годы одним из первых в Советском Союзе освоил выпуск интегральных микросхем. В конце 90-х предприятие приватизировали. И после череды преобразований, разделений, слияний, поглощений и переименований на его базе открылись три компании: AS „RD ALFA“, занимающаяся арендой и управлением собственной или арендуемой недвижимостью, AS „ALFA RPAR“ и AS „RD АLFА Mikroelektronikаs Depаrtаments“, производящие электронные детали, например, операционные усилители и компараторы напряжения.

„Искандеры“ и Су-27. Куда шли рижские микросхемы

В системе госзакупок можно найти данные о поставках ООО „Компания Леста-М“ разным госкомпаниям 68 наименований микросхем и радиодеталей. The Insider идентифицировал, что 59 из них были произведены на Рижском заводе полупроводниковых приборов. Подавляющее большинство заказов компании — от предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Самым важным торговым партнером „Компании Леста-М“, согласно данным госзакупок, был АО „НИИ электронных приборов“ (НИИЭП). Это предприятие входит в состав Ростеха через концерн „Техмаш“. НИИЭП участвовало в разработке ракет „Искандер“, а также в создании систем радиолокации для военных. В частности предприятие сделало системы ближней локации для „Кинжала“, автоматику для „Точки-У“ и „Искандера“ и бортовой компьютер для С-300В. „Компания Леста-М“ заключила с НИИЭП контрактов на 43 млн рублей.

Второй по объему закупок контрагент „Компании Леста-М“ — это „Ижевский Электромеханический Завод „Купол“ (АО ИЭМЗ). Здесь производят зенитно-ракетный комплекс „Тор-М2Э“. Минторг США внес предприятие в санкционные списки.

Следующий по объему закупок рижских микросхем партнер ООО „Компания Леста-М“ — „Уфимское Приборостроительное Производственное Объединение“. Оно выпускает бортовые приборы для Су-27. „Компания Леста-М“ выполняла также поставки на адрес „Уральского оптико-механического завода“ (УОМЗ), который делает оптико-локационные станции для боевых самолетов; ОАО „Радиоприбор“, производящего локаторы; ростеховского „Государственного Рязанского приборного завода“ (ГРПЗ), изготавливающего радарные системы, НИИ „Полюс“ им. Стельмаха, который производит оружие с лазерным наведением.

По словам источников The Insider в ВСУ, в сбитых российских ракетах до сих пор не находили рижских микросхем, поэтому пока неясно, использовались ли они уже при производстве ракет, но точно могут использоваться, так как похожие по параметрам устройства обнаруживались, в частности, в „Кинжалах“, С-300 и X-59.

На запрос The Insider о комментарии в „Альфе“ не ответили.

Латвийские компании отрицают экспорт в Россию

Латвийский портал „Delfi Бизнес“ связался в компаниями, которые попали в материалы The Insider. Все латвийские компании категорически отрицают обвинения в свой адрес, а одна из них даже собирается обращаться в суд.

Менеджер по развитию RD Alfa Mkroelektronikas Departaments Лев Лапкис подчеркнул в беседе с „Delfi Бизнес“, что компания категорически отрицает информацию о поставках микрочипов в Россию.

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