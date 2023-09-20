Зеленский призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН и огласил свой мирный план прекращения войны в Украине
„Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной“, - заявил Владимир Зеленский на открытом заседании Совета Безопасности ООН, пишет DW.
Россия ведет преступную и неспровоцированную войну против Украины, желая захватить ее территории и ресурсы. Об этом заявил, выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН в среду, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия стремится „подорвать своей агрессией все дамбы международных норм, которые должны защищать мир от войн“, а ООН при этом зашла в тупик. „Человечество уже не надеется на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы у Украины не было предложений именно по решениям“, - указал Зеленский. Кроме того, он обвинил Россию в геноциде украинского народа.
Одновременно Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. „Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной“, - отметил он. По его словам, Генассамблее ООН следует дать реальную возможность преодолевать вето.
„Это первый необходимый шаг. При условии получения двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана - глобального квалифицированного большинства - вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами. Второй шаг - Совбез ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира. Я приветствую предложения разных лидеров расширить представительство наций в СБ. Круг постоянных членов Совбеза должен отражать современность“, - заключил Зеленский. По его мнению, мест постоянных членов Совета заслуживают Германия - за ее борьбу за мир и безопасность, а также Африканский Союз, Япония и Индия.
Зеленский огласил свой мирный план прекращения войны в Украине
Владимир Зеленский также огласил свой мирный план прекращения войны в Украине, состоящий из двух пунктов.
Первый - это полный вывод со всей территории Украины в пределах границ 1991 года всех войск и военных формирований РФ, включая Черноморский флот.
Второй пункт - полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
„Только выполнение этих двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий“, - заявил президент Украины.
На заседании Совбеза присутствовал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который попытался помешать выступлению Зеленского. Однако сделать это ему не позволил председательствующий на сессии Генассамблеи ООН премьер-министр Албании Эди Рама, предложив Небензе: „Вы останавливаете войну, и тогда президент Зеленский не будет брать слово“. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время речи Владимир Зеленского на заседании отсутствовал.
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