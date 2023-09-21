Мировая пресса о Нагорном Карабахе: Россия занята Украиной и теряет влияние на Кавказе

Обозреватель Times Ханна Люсинда Смит отмечает, что президент Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что операция Азербайджана закончится, если сепаратистские силы сложат оружие. Сам Блинкен намерен провести в среду срочные переговоры со всеми сторонами, чтобы положить конец „вопиющей“ операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель США.

Многие западные издания приходят к выводу, что Россия, ослабленная войной в Украине, уже не является непререкаемым авторитетом на Южном Кавказе. Ее возможности по стабилизации обстановки невелики, и Кремль не горит желанием ввязываться в новый конфликт.

Однако в последние два дня, по сообщению Министерства обороны России, они занимались лишь „мониторингом обстановки“ и фиксировали „многочисленные факты нарушения режима прекращения огня“, а заодно приняли участие в эвакуации мирного населения.

Мировая пресса внимательно следит за развитием событий, выдвигая свои версии происходящего. Один из главных аспектов, интересующих наблюдателей, - это роль России: именно усилиями Москвы стороны договорились о прекращении огня во время прошлого конфликта в 2020 году, и по условиям заключенного тогда соглашения в регион вошли российские миротворцы.

Министерство обороны Азербайджана подтвердило, что боевые действия будут приостановлены, если непризнанная Нагорно-Карабахская республика сдаст все вооружение и тяжелую технику, а все военные — в том числе вооруженных сил Армении — сложат оружие и уйдут с боевых позиций.

США, Евросоюз и Россия призвали к прекращению боевых действий. А в среду власти Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня.

В течение вторника сообщалось, что Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам, из региона поступали сообщения о жертвах среди мирного населения.

Газета цитирует уполномоченного по правам человека в Степанакерте Гегама Степаняна, заявившего, что блокада призвана „довести наше население до безнадежности и заставить людей покинуть свои дома“. По его словам, Азербайджан воспользовался тем, что внимание и военные силы России сосредоточены в Украине, а международное сообщество не предпринимает никаких мер, чтобы остановить Баку.

Джеймс Килнер из Daily Telegraph отмечает, ситуация в регионе заметно изменилась с 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин смог вмешаться и потребовать мира после пяти недель войны, а Кремль еще рассматривался как гарант суверенитета Армении. Сейчас же поддержка России наполнена нюансами.

Килнер, в частности, отмечает, что Армения заняла более прозападную позицию и не поддержала российское вторжение в Украину. Возможно, Кремль хочет наказать ее и унизить премьер-министра страны Никола Пашиняна.

„Кремль также может рассматривать новую войну в Нагорном Карабахе как хороший способ привлечь на свою сторону западные державы и отвлечь их от поддержки Украины“, - пишет Килнер.

По его мнению, у конфликта есть перспективы роста: Израиль и Турция в 2020 году поддержали Баку и продолжают поддерживать до сих пор. Российская поддержка Еревана ослабевает, но ей на смену приходят западные страны. Килнер напоминает о недавних учениях военных Армении и США, которые привели Москву в ярость, а также о соглашениях Еревана и Тегерана – иранские войска маневрируют у границ Армении с Азербайджаном.

„Антитеррористическая операция“ Баку очень похожа на полномасштабное наступление с целью захвата Нагорного Карабаха, отмечает обозреватель Globe and Mail Марк Маккиннон.

„На короткое время Россия Владимира Путина получила возможность вести себя как супердержава, которой она когда-то была. К огорчению союзника Москвы – Армении, - и к выгоде исторического соперника Армении - Азербайджана, эта эпоха вновь закончилась“, - пишет он.