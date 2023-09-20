Держим кулачки! Носорогу Таллиннского зоопарка пришлось сделать анестезию

Сегодня днем носорогу Кибибу был сделана анестезия, так как в последние недели у него возникли проблемы со здоровьем. Под наркозом у носорога взяли кровь на анализ и дали ему большое количество жидкости.

Анестезия опасна для всех животных, особенно для носорогов, которые очень чувствительны к препаратам, используемым для анестезии, и могут получить серьезные осложнения во время лечения. Решение о проведении анестезии Кибиби далось ветеринарам нелегко.

Кигома, другой носорог, живший вместе с Кибиби в Таллиннском зоопарке, погиб в начале лета в результате несчастного случая, застряв между металлическими балками. Балка была перерезана, но спасти жизнь носорога не удалось.

Держим кулачки, чтобы с Кибиби все было хорошо!

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