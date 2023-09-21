Украина намерена пойти в ЕС по пути Эстонии, а также совместно бороться с Homo Soveticus

„Важно, что Украина выбрала западный вектор. Наш регион Сталин присоединил только в 1946 году к Советскому Союзу. По сути, мы были в разных государствах. И путь в Евросоюз - это наше возвращение к странам, с которыми мы всегда поддерживали отношения и видели, как они развиваются“, - утверждает украинский политик.