За рубежом
21.09.2023, 10:21

Украина намерена пойти в ЕС по пути Эстонии, а также совместно бороться с Homo Soveticus

 
Эксклюзив RusDelfi
Владимир Чубирко
Владимир Чубирко
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Таллинн с визитом посетила делегация из Закарпатской области, которая ознакомилась с эстонским опытом в энергетической и медицинской сферах. Один из членов делегации, председатель областного совета Закарпатской области Владимир Чубирко, рассказал Delfi, что Украину интересует эстонский опыт в сфере энергетики и медицины, а также ее путь в Европейский союз.

„Важно, что Украина выбрала западный вектор. Наш регион Сталин присоединил только в 1946 году к Советскому Союзу. По сути, мы были в разных государствах. И путь в Евросоюз - это наше возвращение к странам, с которыми мы всегда поддерживали отношения и видели, как они развиваются“, - утверждает украинский политик.

О ситуации в Закарпатье

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