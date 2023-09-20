Правда ли, что Джо Байден заблудился в Капитолии?
В сентябре 2023 года стал виральным ролик, запечатлевший президента США в момент, когда тот якобы заблудился в здании Конгресса. Мы проверили, правдиво ли это видео.
В распространяемом ролике показаны Джо Байден и некая женщина. „Мы находимся в здании Капитолия, а вы идёте не в ту сторону. Выйдите с другой стороны здания, как мы указали вам на карте“, — якобы шепчет она на ухо американскому президенту. Утверждается, что это срочный инструктаж от службы охраны главы государства. 14 сентября этот ролик с комментарием „Байден пошёл неверным путём в здании, где он проработал 40 лет“ (политик действительно 36 лет был сенатором от штата Делавэр. — Прим. ред.) опубликовали в Telegram каналы „Прямой эфир» (703 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Правдивости» (211 000), „Путин в Telegram» (182 000) и Voblya (149 000), а также телеведущий Руслан Осташко (118 000). По данным сервиса TGStat, совокупный охват таких постов превысил 3 млн просмотров. Ролик также завирусился в англоязычном интернете, став популярным в TikTok и X (Twitter).
Субтитры к видео в целом верны, за исключением ошибки в использовании слова capital (столица) вместо Capitol (Капитолий), как верен и их перевод на русский в популярных постах. Однако движения губ женщины из ролика рассинхронизированы с аудио. Они соответствуют нескольким произнесённым подряд лабиализованным (губным) гласным звукам. В аудиодорожке всего четыре таких звука (в словах you, going, wrong и of), и все они не совпадают с движениями губ женщины. Это позволяет предположить, что аудио не оригинальное.
Англоязычные пользователи X (Twitter) обнаружили оригинальный ролик на сайте кабельного канала C-SPAN, транслирующего материалы правительства США, и на его официальном YouTube-канале. Эта запись — часть прямого эфира обращения Байдена „О положении дел в стране» (State of the Union, аналог послания президента Федеральному собранию в России), сделанного на совместном заседании Конгресса в Капитолии 7 февраля 2023 года.
Эфир продолжался и после завершения выступления американского президента, и в кадр попала неформальная часть мероприятия. На видео с оригинальным звуком из-за шума и разговоров окружающих в принципе не слышно, что Байдену на ухо шепчет женщина. Ответ политика также довольно сложно разобрать, кроме фразы „People will get angry. They feel like they're being used“ («Люди разозлятся. Они чувствуют, что их используют“), но уже из этого обрывка понятно, что речь шла вовсе не о дезориентации американского лидера в пространстве. Это доказывают и следующие 10 секунд видео, на протяжении которых женщина несколько раз отчётливо повторяет „so true“ («верно“) и добавляет: „Anything I can do to help support that, I will“ («Я сделаю всё, что могу, чтобы это поддержать“). Затем Байден общается со службой безопасности и говорит одному из охранников взять телефонный номер женщины, говорившей с ним.
Таким образом, видео сфальсифицировано: оригинальная запись, сделанная более полугода назад, кадрирована, а новая аудиодорожка наложена сверху с целью компрометации Байдена. Это далеко не первый случай, когда политику приписывается старческая деменция. Ранее „Проверено“ разбирало сообщения о том, что президент США якобы надел ветерану медаль задом наперёд или обращался к невидимым слушателям с просьбой не прыгать. Эти сюжеты также были сфабрикованы.
Итог: Фейк