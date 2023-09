Правда ли, что Джо Байден заблудился в Капитолии?

Эфир продолжался и после завершения выступления американского президента, и в кадр попала неформальная часть мероприятия. На видео с оригинальным звуком из-за шума и разговоров окружающих в принципе не слышно, что Байдену на ухо шепчет женщина. Ответ политика также довольно сложно разобрать, кроме фразы „People will get angry. They feel like they're being used“ («Люди разозлятся. Они чувствуют, что их используют“), но уже из этого обрывка понятно, что речь шла вовсе не о дезориентации американского лидера в пространстве. Это доказывают и следующие 10 секунд видео, на протяжении которых женщина несколько раз отчётливо повторяет „so true“ («верно“) и добавляет: „Anything I can do to help support that, I will“ («Я сделаю всё, что могу, чтобы это поддержать“). Затем Байден общается со службой безопасности и говорит одному из охранников взять телефонный номер женщины, говорившей с ним.