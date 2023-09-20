Правда ли, что Джо Байден заблудился в Капитолии?

В распространяемом ролике показаны Джо Байден и некая женщина. „Мы находимся в здании Капитолия, а вы идёте не в ту сторону. Выйдите с другой стороны здания, как мы указали вам на карте“, — якобы шепчет она на ухо американскому президенту. Утверждается, что это срочный инструктаж от службы охраны главы государства. 14 сентября этот ролик с комментарием „Байден пошёл неверным путём в здании, где он проработал 40 лет“ (политик действительно 36 лет был сенатором от штата Делавэр. — Прим. ред.) опубликовали в Telegram каналы „Прямой эфир» (703 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Правдивости» (211 000), „Путин в Telegram» (182 000) и Voblya (149 000), а также телеведущий Руслан Осташко (118 000). По данным сервиса TGStat, совокупный охват таких постов превысил 3 млн просмотров. Ролик также завирусился в англоязычном интернете, став популярным в TikTok и X (Twitter).

Субтитры к видео в целом верны, за исключением ошибки в использовании слова capital (столица) вместо Capitol (Капитолий), как верен и их перевод на русский в популярных постах. Однако движения губ женщины из ролика рассинхронизированы с аудио. Они соответствуют нескольким произнесённым подряд лабиализованным (губным) гласным звукам. В аудиодорожке всего четыре таких звука (в словах you, going, wrong и of), и все они не совпадают с движениями губ женщины. Это позволяет предположить, что аудио не оригинальное.

Англоязычные пользователи X (Twitter) обнаружили оригинальный ролик на сайте кабельного канала C-SPAN, транслирующего материалы правительства США, и на его официальном YouTube-канале. Эта запись — часть прямого эфира обращения Байдена „О положении дел в стране» (State of the Union, аналог послания президента Федеральному собранию в России), сделанного на совместном заседании Конгресса в Капитолии 7 февраля 2023 года.