В Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу пройдут учебные сражения: Силы обороны и Кайтселийт тренируют бойцов территориальной обороны

Предполагается, что в ходе учений около 10 000 бойцов территориальной обороны пройдут дополнительную подготовку. В зоне ответственности Северо-Восточного округа территориальной обороны, в том числе в Ида-Вирумаа, учения будут проходить с 13 по 22 сентября.

Активная фаза учений завершится учебным боем в Силламяэ 20 сентября, а в Нарве и Нарва-Йыэсуу - 21 сентября.

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