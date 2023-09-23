Народный бюджет: чего не хватает в вашем районе?

На реализацию предложений горожан в новом народном бюджете Таллинна предусмотрен миллион евро. Свежие идеи можно представлять до 8 октября, и возможно, в 2024 году будет построено именно то, чего вам давно не хватало в вашей части города.

Зона для зимнего купания с общественной сауной

Так, житель Хааберсти Райн Аррас в период корона-кризиса, когда все спортзалы одновременно закрылись, начал заниматься зимним плаванием. И увидел, что в районе вокруг его дома нет постоянного и удобного места для зимнего плавания. На берегу озера Харку был, конечно, небольшой мостик для входа в воду, но, к сожалению, каждый раз перед наступлением зимы его убирали. Ехать в Какумяэ ему было неудобно. Райн представил свою идею на конкурсе народного бюджета на 2023 год, надеясь получить финансирование на ее воплощение. И в августе 2023 года на берегу озера Харку появился не только постоянный открытый бассейн для зимнего плавания, но и реализована также идея Лийзы Рейтель – построена уютная общественная сауна. По словам Райна, он обязательно воспользуется возможностью помимо купания и попариться в бане.

Свою идею для народного бюджета вы можете представить на эстонском, русском или английском языках в цифровом виде на сайте Таллинна или на бумаге в районных управах или в зале обслуживания Таллиннской горуправы по адресу Вабадузе вяльяк, 7.

Остановки для насекомых

В прошлом году жителей района Кесклинн, например, покорила идея создания остановок для насекомых. Одиннадцать автобусных остановок с новыми газонами на крыше дружелюбны к насекомым и к людям, радуют глаз и полезны для городского воздуха. Автор этой победившей идеи, жительница Кассисаба Кайре Сымер, дает совет всем, кто хочет участвовать в конкурсе: „Подумайте, какой вы хотите видеть свою часть города, и что вы хотите и можете сделать для этого сами“. Она говорит, что народный бюджет Таллинна – это хорошая возможность для реализации изменений, которых хотят горожане. И что это прекрасно, когда при поддержке города сбываются мечты и воплощаются в жизнь немного другие зеленые идеи. Кайре увидела пример газонов на крышах автобусных павильонов в голландском городе Утрехт.