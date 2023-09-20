20.09.2023, 12:57
ФОТО | Боксер, представлявший Эстонию на крупных соревнованиях, выступил в Москве. Президент ЭОК: не стоит равнять человека с землей
ФОТО: Instram
Эстонский боксер Семен Каманин принял участие в турнире в Москве.
Олимпийский комитет Эстонии отправил на проходящие летом в Кракове третьи Европейские игры команду из 105 спортсменов, среди которых был боксер Семен Каманин, проигравший в первом раунде турецкому боксеру Батухану Чифтчи. Но на этой неделе многократный чемпион Эстонии по боксу Семен Каманин поделился фотографиями с соревнований в Москве.