В Нагорном Карабахе объявлено о прекращении огня. Армию республики расформируют. Войска Армении будут выведены

В рамках соглашения остававшиеся армянские военные будут выведены „из зоны развертывания российского миротворческого контингента“ в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

Договоренность, подчеркнули власти непризнанной республики, была достигнута „при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе“.

Планируется, что 21 сентября в городе Евлах состоится встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана.

На ней, сообщили власти непризнанной республики, будут обсуждаться „вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана“.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале „антитеррористических мероприятий локального характера“ в Нагорном Карабахе с целью „восстановления конституционного строя“ и начал обстрел территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона настаивала, что удары наносятся только по военным целям.

Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян, в свою очередь, заявил, что к утру 20 сентября в Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, в том числе 7 мирных жителей, более 200 человек, в том числе 35 гражданских, получили ранения.

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