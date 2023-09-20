Мнение
20.09.2023, 19:02

МНЕНИЕ | Дорогие эстонские русские, вы действительно хотите, чтобы вас уничтожили ради „великих идей“ Путина?

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  • Почему эстонские русские слушают Соловьёва и не слушают Эстонское государство?

  • Ратуете за Путина? Поезжайте в Россию!

  • „Дружественные бомбы“ не падают избирательно

Дмитрий Иванов
публицист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Владимир Смирнов | ТАСС

Кто для эстонских русских ближе – Эстонское государство или русский мир в трактовке кремлёвского пропагандиста Владимира Соловьёва? Казалось бы ответ очевиден – тот, кто обеспечивает работой, социальными благами, хорошей инфраструктурой и всем тем, чем человек пользуется каждый день. Но в реальности это не всегда так, пишет публицист Дмитрий Иванов.

Как известно, доступ к большинству официальных российских пропагандистских СМИ в Эстонии закрыт. И всё же при желании в современном безграничном информационном мире их может посмотреть любой. Да и не только их. Сколько в последние годы появилось различных Телеграм-каналов и прочих источников в социальных сетях, которые прямо или косвенно поддерживают кремлёвские нарративы, настраивая зарубежных русских против стран их проживания! Перекрыть к ним всем доступ практически невозможно, да это в принципе и не особенно эффективно, ведь очень часто потребители сознательно ищут то, что хотят получить, вылавливая там даже те „идеологически верные“ нюансы, которых не было.

Говоря о некоторых русскоязычных жителях Эстонии можно определённо сказать – они не просто находятся под влиянием российской пропаганды, но и сами её создают и сознательно усиливают, не задумываясь о последствиях.

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