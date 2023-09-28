Прикосновение будущего. В ноябре Таллинн станет столицей зеленых технологий всего мира, и их можно будет опробовать!
В 2023 году Таллинн с гордостью носит титул Зеленой столицы Европы. И кульминацией года Зеленой столицы 13–17 ноября станет Greentech Week, в рамках которой состоится международная выставка зеленых технологий NEXPO Tallinn, объединяющий ведущих инвесторов чистых технологий Cleantech Forum Europe, продвигающий региональные зеленые технологии GreenEST Summit, первый в Эстонии форум по сбалансированной экономике Balanced Economy Forum и конференция умных городов Smart Cities Convention. В Таллинне будут представлены зеленые решения мирового уровня, опробовать их смогут как специалисты, так и обычные горожане.
„Greentech Week соберет в Таллинне около 500 инвесторов, новаторов и предпринимателей, развивающих зеленые технологии, делясь своей страстью к созданию устойчивого будущего, – рассказывает менеджер по продажам Greentech Week Эрго Кукк. – В мероприятиях также примут участие делегации более 30 городов, 80 предприятий, занимающихся зелеными технологиями, и более 3000 энтузиастов технологий из Эстонии и из других стран.
Какова цель недели зеленых технологий? Основным мотиватором является желание развивать сотрудничество между ведущими специалистами в зеленых технологиях и укреплять диалог между городами мира и предприятиями. Будучи Зеленой столицей Европы, Таллинн является идеальным местом встреч в области зеленых инноваций и технологий. Зеленая неделя объединит предприятия, занимающиеся зелеными технологиями, научные круги и города для обсуждения и обмена идеями по формированию устойчивого будущего.
Главным событием недели, безусловно, станет NEXPO Tallinn – международная выставка зеленых технологий, на которую соберется около 80 предприятий, занимающихся зелеными технологиями, из Эстонии и других стран, чьи инновационные решения указывают нам путь в завтрашнее будущее. В течение всей недели будут проходить увлекательные дискуссии и посвященные продвижению зеленых технологий мозговые штурмы, вдохновляя сотрудничество между инвесторами, предпринимателями и городами. Для организаторов NEXPO Tallinn важно продвигать знания о зеленых технологиях также среди местных жителей. Поэтому в рамках выставки NEXPO Tallinn запланировано несколько различных мероприятий, которые помогут понять технологии будущего и разработки в этой области. Так что будет возможность присоединиться к различным экскурсиям по выставке, послушать специалистов в своей области и вместе поразмышлять о том, как будет выглядеть наше будущее.
Успех и будущее мероприятия зависят от непредвзятого сотрудничества представителей города и технологических компаний. Мы соберемся, чтобы отметить развитие и возможности зеленых технологий. NEXPO Tallinn – это возможность для всех для нас принять участие в формировании устойчивого будущего, которое оказывает влияние на наши города и образ жизни. Неделя зеленых технологий – это мост в будущее, объединяющий идеи и творчество со всего мира“.
Умный город и Зеленый тигр
13–17 ноября. Выставка зеленых технологий NEXPO Tallinn
Таллинн станет не только Зеленой столицей Европы, но и столицей зеленых технологий всего мира: в рамках NEXPO Tallinn будут представлены самые передовые и инновационные идеи из Европы, Азии и США.
NEXPO Tallinn является частью программы таллиннской зеленой недели Greentech Week: в Зеленой столице Европы состоится пять мероприятий, основная цель которых – способствовать сотрудничеству специалистов по зеленым технологиям и поддержание диалога между европейскими городами и предприятиями.
Выставка NEXPO Tallinn пройдет во временном выставочном холле, он будет расположен перед Котлом культуры. На ней будут представлены устойчивые зеленые технологии и решения мирового уровня. Испытать их смогут как специалисты, так и обычные горожане. Можно будет увидеть и опробовать технологические разработки, которые войдут в нашу жизнь в ближайшие годы. Образовательная программа, составленная при участии организаторов мероприятия, позволит всем жителям Таллинна расширить свой кругозор.
13–17 ноября. Cleantech Forum Europe
Форумы Cleantech являются уникальными в мировом масштабе инновационными мероприятиями. С 2002 года они собирают наиболее влиятельных лидеров инноваций в области экологически чистых технологий – руководителей предприятий, исполнительных директоров стартапов и растущих компаний, инвесторов, правительственные учреждения и других участников из всех сфер инноваций в области ресурсов. На сегодняшний день было организовано уже более 40 форумов. Сейчас каждый год проходит три форума Cleantech: один в Сан-Франциско, один в Европе и один в Азии.
13 ноября. GreenEST Summit
Конференция пройдет на открытии Greentech Week в Круизном терминале Таллиннского порта. Саммит GreenEST – крупнейшая конференция по вопросам зеленых технологий, которая в 2023 году отмечает свое шестилетие. Ожидается более 400 участников, среди которых будут эксперты публичного и частного секторов, предприниматели в области экологически чистых технологий и инвесторы со всей Европы. Помимо выступлений вдохновляющих спикеров состоятся увлекательные панельные дискуссии.
13–17 ноября. Конференция Smart Cities Convention
Smart Cities Convention – двухдневное мероприятие, на котором соберутся делегации городов со всего мира. Основное внимание на таллиннской конференции „Умный город“ будет уделено обсуждению государственных стратегических инноваций, ориентированного на человека применения инструментов умного города и связи публичного и частного секторов. Конференция посвящена главной теме Tallinn Nexpo 2023 – мобильности.
17 ноября. Конференция „Зеленый тигр“
Цель конференции – представить примеры экономических моделей будущего из других частей мира и побудить тех, кто отвечает за принятие решений в Эстонии, к осмыслению и внедрению в жизнь сбалансированной экономической модели.
Подробнее: nexpotallinn.com, greentallinn.eu/ru
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru