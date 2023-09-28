Прикосновение будущего. В ноябре Таллинн станет столицей зеленых технологий всего мира, и их можно будет опробовать!

„Greentech Week соберет в Таллинне около 500 инвесторов, новаторов и предпринимателей, развивающих зеленые технологии, делясь своей страстью к созданию устойчивого будущего, – рассказывает менеджер по продажам Greentech Week Эрго Кукк. – В мероприятиях также примут участие делегации более 30 городов, 80 предприятий, занимающихся зелеными технологиями, и более 3000 энтузиастов технологий из Эстонии и из других стран.

Какова цель недели зеленых технологий? Основным мотиватором является желание развивать сотрудничество между ведущими специалистами в зеленых технологиях и укреплять диалог между городами мира и предприятиями. Будучи Зеленой столицей Европы, Таллинн является идеальным местом встреч в области зеленых инноваций и технологий. Зеленая неделя объединит предприятия, занимающиеся зелеными технологиями, научные круги и города для обсуждения и обмена идеями по формированию устойчивого будущего.

Главным событием недели, безусловно, станет NEXPO Tallinn – международная выставка зеленых технологий, на которую соберется около 80 предприятий, занимающихся зелеными технологиями, из Эстонии и других стран, чьи инновационные решения указывают нам путь в завтрашнее будущее. В течение всей недели будут проходить увлекательные дискуссии и посвященные продвижению зеленых технологий мозговые штурмы, вдохновляя сотрудничество между инвесторами, предпринимателями и городами. Для организаторов NEXPO Tallinn важно продвигать знания о зеленых технологиях также среди местных жителей. Поэтому в рамках выставки NEXPO Tallinn запланировано несколько различных мероприятий, которые помогут понять технологии будущего и разработки в этой области. Так что будет возможность присоединиться к различным экскурсиям по выставке, послушать специалистов в своей области и вместе поразмышлять о том, как будет выглядеть наше будущее.