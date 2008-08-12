Новая коалиция Нарвы действует: поменяли членов городских советов. Станет ли Евграфов председателем совета Нарвской больницы?

С 20 сентября Катри Райк и Антон Праткунас больше не являются членами совета Нарвской больницы. С сегодняшнего дня, 21 сентября, их заменили Алексей Евграфов и Алексей Мяги из фракции „Нарва“. Предполагается, что Евграфов может занять в будущем место председателя наблюдательного совета. Свое согласие представить кандидатуру он дал накануне вечером.

Катри Райк также убрали из совета Narva Linnaelamu SA, на ее место пришел представитель коалиционной фракции Александр Ефимов. Вместо Юрия Рауда, относящегося к сторонникам Катри Райк, в наблюдательном совете Narva Linna Arendus будет трудиться Андрей Иванкив.

Членом совета AS Transservis-N станет теперь Елена Пахомова из фракции „Нарва“. Она сменила Олега Строгонова.

Елена Голубева будет от имени Нарвы представлять AS Narva Vesi.

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