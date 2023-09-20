МНЕНИЕ | Рамзан Кадыров ни жив ни мертв. Что происходит с главой Чечни и чем его уход грозит Путину?

Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Это не вопрос администрации президента, сообщило 18 июня российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. В то же время Центральная клиническая больница в Москве, где обслуживается российская номенклатура, и где, вероятно, находится глава Чечни, продолжает оставаться под охраной чеченских бойцов, пишет Delfi.lv.