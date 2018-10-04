ВИДЕО | В жилом доме Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие

Официальной информации о причиинах случившегося нет. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ, пишет „112“. „База“ сообщает , что в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома. Повреждены не менее 10 квартир, отмечает Mash. По предварительным данным, есть пострадавшие. Жильцов эвакуируют.