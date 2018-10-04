Новости России
20.09.2023, 09:07

ВИДЕО | В жилом доме Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие

 
Взрыв в Подмосковье
Взрыв в Подмосковье
ФОТО: Baza

В жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв. Повреждены квартиры на нескольких этажах, передает телеграм-канал Meduza со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Официальной информации о причиинах случившегося нет. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ, пишет „112“. „База“ сообщает, что в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи дома. Повреждены не менее 10 квартир, отмечает Mash. По предварительным данным, есть пострадавшие. Жильцов эвакуируют.

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