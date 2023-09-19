ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (572-й день) | Джо Байден призвал объединиться против России. Зеленский: у России не должно быть права владеть ядерным оружием

В благотворительной организации „Каритас-Спес Украина“ заявили, что в результате атаки на склад, находящийся в ведении Львовской архиепархии, сгорело 300 тонн гуманитарной помощи,

„В результате пожара, который произошел после взрыва „Шахеда“, сгорело практически все, что было на складе. То есть более 15 фур гуманитарной помощи... Слава Богу, на нашем складе не было жертв, но на складе рядом есть, к сожалению, одна человеческая жертва“, - заявил епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-Католической церкви Эдуард Кава. Среди хранившихся там вещей была зимняя одежда, обувь, продовольствие и электрогенераторы, полученные, среди прочего, из Ватикана, указал он.

В результате российской атаки на Львов есть погибший. Под завалами нашли тело мужчины, который работал на пострадавшем складе, сообщил городской глава города на западе Украины Андрей Садовый. „Уничтожены 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС. В общей сложности площадь возгорания около 10 тысяч квадратных метров“, - написал он в Telegram. Мэр Львова заявил, что это один из самых масштабных пожаров, а убытки составят „сотни миллионов“ гривен. В результате российского удара дронами есть еще два пострадавших, один из которых доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

В ходе ночной атаки на Украину российские войска запустили дроны-камикадзе типа Shahed-136/131, а также одну баллистическую ракету „Искандер-М“, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. Украинские силы ПВО сбили 27 ударных беспилотников по маршруту следования в южных, центральных и западных областях Украины, а также один разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня на восточном направлении, отмечается в заявлении. В общей сложности зафиксированы пуски 30 БпЛА Shahed с юго-восточного направления из российского Приморско-Ахтарск. Баллистическую ракету в направлении Кривого Рога россияне выпустили с территории аннексированного Крыма, указывается далее. Минувшей ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Американские боевые танки M1 Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину , заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по Украине, проходящей на авиабазе ВВС США Рамштайн на западе Германии. По его словам, вклад Вашингтона в оказание международной военной помощи Украине „был мощным и остается таким“. „Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине“, - отметил он. Одной из тем встречи высокопоставленных политиков в сфере обороны и представителей вооруженных сил в формате „Рамштайн“ является контрнаступление ВСУ, продолжающееся с июня. В нем наблюдается „устойчивый прогресс“, а „мужественные украинские солдаты прорывают хорошо укрепленные линии“ российской обороны, заявил глава Пентагона. Во встрече впервые участвует новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

В преддверии своего выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН и участия в заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский раскритиковал всемирную организацию за то, что она до сих пор не исключила РФ из числа постоянных членов Совбеза, несмотря на продолжающееся уже более полутора лет полномасштабное российское вторжение в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где запланировано его выступление на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме того, у Зеленского запланированы переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, лидерами обеих палат Конгресса и военным руководством.

Российские силы обстреляли из артиллерии Херсон, под удар попал троллейбус с пассажирами , сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Двое мужчин 33 и 57 лет получили ранения и госпитализированы, написал он в Telegram. В свою очередь Национальная полиция Украины заявила, что в результате того же обстрела погиб 49-летний сержант полиции. „Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв. м“, - указывается в Telegram-канале.

В результате ночной российской атаке в Кривом Роге загорелась многоэтажка , сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. „Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов“, - написал он в Telegram.

В Службе безопасности Украины опровергли данные американской газеты The New York Times, согласно которым удар по Константиновке 6 сентября мог быть „трагическим несчастным случаем“ вследствие падения украинской ракеты, а не обстрел ВС РФ. Речь идет о российском ударе, заявили в пресс-службе ведомства „Украинской правде“. „СБУ расследует очередное военное преступление РФ, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии“, - отметили в ведомстве.

Издание New York Times опубликовало расследование, авторы которого сделали вывод, что недавний удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной из установки ПВО „Бук“.

Европейская комиссия предложила продлить с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025-го положение о временной защите людей , спасающихся от российской военной агрессии в отношении Украины. „Это обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 млн человек, пользующихся защитой по всему ЕС“, - отмечается в заявлении брюссельского ведомства. В Еврокомиссии указали, что причины для предоставления временной защиты сохраняется, поэтому необходимо продление ее действия. Предложение Еврокомиссии теперь поступит на рассмотрение Совета ЕС.

Украина обратится во Всемирную торговую организацию с жалобой на действия Польши, Венгрии и Словакии, в одностороннем порядке ограничивших импорт украинской агропродукции, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Одновременно Киев предлагает ЕС и компромисс в этой связи. „Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах - членах ЕС“, - указал он.

Германия намерена до конца текущего года подготовить 10 тысяч украинских военнослужащих, заявила парламентский статс-секретарь в министерстве обороны ФРГ Симтье Мёллер (Siemtje Möller) на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн. Мёллер добавила, что предстоящие холодные месяцы будут „тяжелыми, очень тяжелыми“ для Украины - именно поэтому Берлин выделяет Киеву военную помощь еще на 400 млн евро. В Украине уже работает полевой госпиталь, предоставленный Германией.

„Враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения. Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей (...) К сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться“, - написал Болвинов в Facebook.

Российские войска нанесли удар по городу Купянск Харьковской области управляемой авиабомбой, заявил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По актуальным данным начальника следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, в результате взрыва погибли шесть человек - две женщины и четверо мужчин.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило об успешном ударе по штабу российских войск в оккупированном Мелитополе. По этим данным, удар был нанесен около 7.00. Легитимный мэр города Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе прогремели несколько взрывов, российские средства ПВО в городе „не успевают работать“.

По данным агентства, этот уголь поставляли в Турцию компании, зарегистрированные в России или на аннексированных ею украинских территориях. В качестве покупателей выступали фирмы с регистрацией в Гонконге, ОАЭ и офшорных зонах - таких, как Британские Виргинские острова. Турецких компаний в этом списке нет.

Турция стала крупнейшим импортером угля из аннексированных Россией Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни. Согласно этим сведениям, в феврале-июле на Турцию пришлось 95% всего угля, экспортированного „ДНР“ и „ЛНР“, то есть около 160,4 тысячи тонн. Стоимость поставок оценивается в 14,3 млн долларов.

Латвия закрывает пункт пропуска „Силене“ на границе с Беларусью. С белорусской стороны там находится погранпереход „Урбаны“. Свое решение правительство в Риге объяснило участившимися незаконными пересечениями границы. С начала сентября таких случаев здесь было уже 1773. В среднем через погранпункт Силене границу в обе стороны ежедневно пересекали более чем по 600 человек и по 800 грузовых автомобилей. Второй пункт пропуска на белорусско-латвийской границе, „Григоровщина - Патерниеки“, продолжит работать.

В результате удара по рынку в Константиновке погибли 16 человек, ранены 33.

Джо Байден: в этой войне виновата Россия, и только она

Выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, президент США Джо Байден заявил, что понимает, какую ответственность должна взять на себя в этот критический момент Америка, и призвал всех членов этой организации выступить против „ничем не прикрытой“ агрессии России.

Второй год подряд встречи в ООН омрачены тенью войны, развязанной Россией без какой-либо провокации, напомнил он.

„Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий, — заявил Байден. — Но я спрашиваю вас: если мы откажемся он основных принципов хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран?“

Конечно же нет, убежден президент США.

„Вот почему Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами во всем мире будут стоять плечом к плечу с храбрым населением Украины, которое защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и свою свободу“, — подчеркнул Джо Байден.

Учитывая, что в зале сидел президент Украины Зеленский, Джо Байден в своей речи уделил на удивление мало времени разговорам об Украине, сообщает редактор Би-би-си в странах Северной Америки Сара Смит. Он также говорил, в частности, о проблеме климата и искусственном интеллекте. Но то, что он сказал про Украину, было прямо и твердо.

Украинская часть его послания в основном заключалось в том, что США будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку, поскольку фундаментальные принципы суверенитета, территориальной целостности и прав человека должны быть защищены. Украинская делегация, внимательно слушая, аплодировала.