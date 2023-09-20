Новая волна ковида. ВОЗ призывает все страны привиться заранее

По данным американских властей, за неделю с 27 августа по 2 сентября (более поздних данных пока нет) число пациентов, требующих госпитализации, увеличилось почти на 9%. Смертность среди коронавирусных пациентов (правда, уже за следующую неделю, с 3 по 9 сентября), выросла почти на 5%.

Впрочем, это только официальные данные, причем полумесячной давности. Рассчитать реальную статистику зараженных в настоящий момент можно лишь очень приблизительно.

Но за почти три года пандемии, помимо массового тестирования на наличие вируса, у научного сообщества появились и другие способы, позволяющие более точно оценить реальное число зараженных (многие из которых могут быть ещё не диагностированы).

Например, довольно точный текущий прогноз можно получить, измерив концентрацию вируса в городской канализации (и сравнив его с загруженностью больничных парковок).

И по этому показателю новая волна эпидемии первую уже обошла.

Расчёты одного из ведущих экспертов по моделированию ковида, Джея Вейланда, указывают, что уже к 8 сентября реальное число коронавирусных больных в США ежедневно прирастало примерно на 720 тысяч.

А значит, сейчас в Штатах одновременно инфицированы почти 2% населения.

И возможно, это только начало. Если верить прогнозу Вейланда, в течение следующих полутора месяцев число зараженных вырастет по меньшей мере в 4,5 раза — и это ещё самая скромная оценка.

Впрочем, тут нужно отметить, что оба вышеупомянутых показателя — и концентрация вируса в сточных водах, и математически смоделированные расчёты — позволяют предположить, что пик новой волны уже пройден. Количество новых зараженных, кажется, начинает медленно снижаться.

Однако простудный сезон ещё впереди, а он вполне может внести в наметившийся тренд существенные коррективы. Тогда цифры могут снова поползти вверх.

Прививка — все еще лучшая защита