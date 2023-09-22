Эксперты рекомендуют: топ лучших мест для прогулок осенью в Эстонии

Маякиви-Пиканымме

Легкий красивый круговой маршрут. Всего 7 км. Пролегает по лесу и болотам. Можно забраться на третий по величине валун в Эстонии, а после, залезть на вышку. Ее высота 13,5 м и она расположена на самой высокой точке полуострова. Со смотровой открывается панорамный вид на болота, лес и море. Одна из самых живописных смотровых в Эстонии.

Что еще интересного рядом:

Порт Хара - это бывшая секретная база, где в советское время размагничивали подводные лодки для их защиты от магнитных мин. Сейчас это очень атмосферные развалины, где прикольно полазать. Есть и старые суда и стенды, которые поведают историю места.

Маяк Юминда - можно остаться с ночевкой, есть две оборудованные стоянки. А вечером здорово проводить головокружительный закат на верхушке самого западного полуострова Лахемаа.

Кясму

Круговая тропа на 4 км отлично подойдет для прогулок с маленькими детьми. А для тех, кто любит посложнее - есть тропа на 15 км. Полуостров Кясму - самый маленький полуостров национального парка Лахемаа. На тропе можно увидеть крупнейшее в Эстонии валунное поле.

Что еще интересного рядом:

После тропы нельзя не зайти в саму деревню капитанов. В 1884 году тут открылась мореходная школа, которая проработала почти 50 лет. В 19 веке местные моряки занимались контрабандой рыбы и соли, а в 20 веке - помогали финнам пережить сухой закон. Здесь можно посетить морской музей и прогуляться мимо живописных домиков.

Паункюла

12 км - большой круг, можно сократить. Невероятно красивая тропа вокруг озер и болот. Нестандартный для Эстонии рельеф тропы - она то поднимается вверх, то уходит вниз, то идет по привычным глазу деревянным настилам. Тропа интересная, потому что виды постоянно меняются. Если проехать чуть дальше, то можно оказаться на водохранилище Паункюла. Там есть возможность забронировать сауну, взять в прокат лодку или удочку.

Что еще интересного рядом: