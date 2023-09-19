19.09.2023, 15:44
Стойческу: азербайджанцы имеют все возможности для захвата Нагорного Карабаха, Путин дал зеленый свет для нападения на армян(15)
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA
У Нагорно-карабахского котла, бурлящего уже несколько недель, сегодня слетела крышка: Азербайджан начал военную операцию, цель которой, судя по всему, - захват всего анклава. Калев Стойческу, эксперт по вопросам безопасности и депутат Рийгикогу, считает, что ситуация обострилась из-за слабости России.
Начавшаяся в 1990-х годах эпопея вокруг Нагорного Карабаха, скорее всего, скоро достигнет решающей вехи, сказал Стойческу (партия Eesti 200) в интервью Delfi, анализируя ситуацию.