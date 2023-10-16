Производитель металлоконструкций ставит киберзащиту на важное место

„Для того, чтобы предотвратить распространение вирусов, например, через фишинговые письма, лучшим средством будет такое повышение грамотности сотрудников, когда они просто не открывают подозрительную электронную почту. К счастью, такие письма вполне прозрачны, а сотрудники нашей компании — слишком умные люди, чтобы попасться на крючок подобных атак“, — сказал Ахти Соосаар, директор Nordic Metal Works. Чтобы свести киберугрозы к минимуму, компания использует услугу Безопасный интернет Telia, которая благодаря фильтру безопасности близко не подпускает атаки и попытки кражи данных еще на уровне интернет-соединения.

Nordic Metal Works, основанная в 2010 году – эстонско-шведская компания со штатом 45 человек. Акционерное общество базируется в Тарту и специализируется на производстве и проектировании сложных стальных конструкций. Компания разрабатывает различные инструменты, адаптеры и станки. Например, они проектируют инструменты и оборудование для техобслуживания самолетов. Изготавливают латунные дверные ручки, замки и щеколды. Через Nordic Metal Works проходит много данных и ноу-хау, нуждающихся в хранении и защите.

Актуальные рабочие чертежи компания держит на отдельных серверах, а остальная информация и файлы данных в случае повреждения или блокирования, по словам Соосаара, полностью подлежат восстановлению. Вместе с тем он считает, что государственным органам нужно дать больше полномочий, чтобы быстрее выявлять и отслеживать преступников в киберпространстве.