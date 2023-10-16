Производитель металлоконструкций ставит киберзащиту на важное место
Тартуское предприятие Nordic Metal Works защищает свои серверы и компьютеры от первичных кибератак с помощью антивирусных программ и фильтра безопасности интернет-соединения. По мнению компании, государственные органы должны получить больше прав для борьбы с киберпреступностью.
„Для того, чтобы предотвратить распространение вирусов, например, через фишинговые письма, лучшим средством будет такое повышение грамотности сотрудников, когда они просто не открывают подозрительную электронную почту. К счастью, такие письма вполне прозрачны, а сотрудники нашей компании — слишком умные люди, чтобы попасться на крючок подобных атак“, — сказал Ахти Соосаар, директор Nordic Metal Works. Чтобы свести киберугрозы к минимуму, компания использует услугу Безопасный интернет Telia, которая благодаря фильтру безопасности близко не подпускает атаки и попытки кражи данных еще на уровне интернет-соединения.
Nordic Metal Works, основанная в 2010 году – эстонско-шведская компания со штатом 45 человек. Акционерное общество базируется в Тарту и специализируется на производстве и проектировании сложных стальных конструкций. Компания разрабатывает различные инструменты, адаптеры и станки. Например, они проектируют инструменты и оборудование для техобслуживания самолетов. Изготавливают латунные дверные ручки, замки и щеколды. Через Nordic Metal Works проходит много данных и ноу-хау, нуждающихся в хранении и защите.
Актуальные рабочие чертежи компания держит на отдельных серверах, а остальная информация и файлы данных в случае повреждения или блокирования, по словам Соосаара, полностью подлежат восстановлению. Вместе с тем он считает, что государственным органам нужно дать больше полномочий, чтобы быстрее выявлять и отслеживать преступников в киберпространстве.
Статистика Telia показывает, что кибератаки с каждым годом становятся все более массированными, сложными и точными. Чтобы помочь своим клиентам отражать кибератаки, блокировать известные вредоносные программы и вирусы, а также предотвращать эксплуатацию зараженных устройств, Telia уже три года поставляет эстонским предприятиям сетевое решение по обеспечению кибербезопасности. На сегодня создано более 21 000 подключений к Безопасному интернету, и его фильтр безопасности позволил отразить более 2,4 миллиарда потенциальных киберугроз.
Чаще всего Безопасный интернет Telia срабатывает для предотвращения посещения небезопасных сайтов, адрес которых нажимают ничего не подозревающие сотрудники компаний. Одни лишь клиенты Telia делают это почти 1,8 миллиарда раз за год. Еще одним распространенный метод кибератаки на корпоративные компьютерные сети – сканирование IP-адресов. Целью такой кибератаки обычно является поиск „дыр“ и уязвимостей в системе безопасности компьютерной сети компании, через которые можно атаковать. Помимо этого, она используется для отслеживания устройств и перехвата управления сетевыми ресурсами. Наиболее эффективной защитой именно от таких атак является Безопасный интернет Telia.