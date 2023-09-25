Пять важных направлений для защиты бизнеса от киберпреступников

Правa доступа

Разумеется, поддержание ваших систем в порядке – это первый шаг, но от него мало толку, если доступ к сети также могут получить пользователи, которые понятия не имеют о том, что происходит в их собственных компьютерах. Сеть современного предприятия должна быть разумно поделена на части – гости могут пользоваться только гостевой сетью Wi-Fi с ограниченными функциями, а собственные сотрудники не должны иметь доступа к виртуальному рабочему месту разработчиков или администраторов. Довольно часто можно увидеть, что сотрудник вместе с доступом одновременно получает все права – все сотрудники как бы являются администраторами. И это отлично работает, все могут пользоваться всеми функциями, но при утечке любого пароля сразу же происходит утечка так называемого админского пароля. Это отнюдь не безопасная ситуация. Кроме того, на удивление часто права только выдаются, но никогда не отнимаются. Это означает, что люди, которые давно уволились или даже перешли на работу к конкуренту, слишком часто сохраняют доступ к конфиденциальным данным предприятия, а сотрудники со стажем имеют доступ к местам, которые стали уже не нужны.