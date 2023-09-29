БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Военный разведчик номер один в Эстонии: „Те, кто хочет попасть в разведку, — это самые опасные люди“

Около четырех часов дня 24 февраля прошлого года с Псковского военного аэродрома вылетели почти два десятка больших транспортных самолетов „Ил-76“. В них находилось множество военнослужащих воздушно-десантных войск России, которые считаются высшей элитой российской армии. Они хорошо подготовлены и опытны, ибо участвовали в чеченских войнах, где прославились легендарной жестокостью, открыто и беспричинно убивая простых людей. Теперь около тысячи из них должны были прилететь в Киев и быстро завершить то, что уже начали другие российские подразделения: переворот в Украине с последующей передачей всей страны России.

Смеркалось. Взлетел первый самолет. Затем второй. Потом все остальные. Примерно через час ведущий европейский журналист-расследователь Христо Грозев написал в Twitter, что, по данным украинских правительственных источников, десантники летят в Киев и окажутся там уже в течение одного часа. „Их единственная мыслимая цель — захватить и подчинить Киев (и установить марионеточное правительство) уже сегодня, — написал он. — А мир смотрит и почти ничего не делает“.

Но здесь Грозев ошибся. Его источники в Украине еще до взлета самолетов получили от одного из своих зарубежных коллег информацию о приближении орды десантников и знали, что нужно подготовиться.