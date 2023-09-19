Украинский гроссмейстер награжден орденом „За мужество“ III степени

34-летний гроссмейстер - 65-й в мире по рейтингу, но в наши дни он участвует в сражениях поважнее, чем шахматные. После начала российского вторжения Коваленко работал волонтером, а через два месяца был призван в армию Украины. Проведя в рядах Вооруженных сил Украины более года, он получил награду.

В четверг 14 сентября гроссмейстер был удостоен ордена „За мужество“ III степени, врученного президентом Украины Владимиром Зеленским на церемонии в честь Рош ха-Шана в Киеве.

Он получил орден „за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и образцовое выполнение воинского долга“.

Коваленко опубликовал фотографию с Зеленским в своем Твиттере.

„Это не фейк. Это жизнь. Президент наградил меня орденом „За мужество“ ІІІ степени“, – написал Коваленко.

Игорь Коваленко родился в Новомосковске Днепропетровской области. На юниорском уровне выиграл ряд турниров. В 2011 году получил звание гроссмейстера. В 2012 году завоевал титул командного чемпиона Украины.

Начиная с 2013 года, на соревнованиях выступал под цветами Латвии. Игорь дважды выигрывал чемпионат Латвии (2013, 2014). Представлял Латвию на шахматных олимпиадах (2014, 2016, 2018). Также играл на командном чемпионате Европы-2015 по шахматам. Сейчас Коваленко снова представляет Украину. В рейтинге FIDE занимает 65-е место. Об этом сообщает „sport.24tv“.

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