NYT: На рынке в Константиновке взорвалась украинская ракета, выпущенная из ЗРК „Бук“

Видео удара. Изучив записи с камер наблюдения, журналисты пришли к выводу, что ракета прилетела с северо-запада, с территории, которую контролирует Украина. Об этом свидетельствует то, что в момент приближения ракеты не менее четырех человек одновременно повернули головы в этом направлении. Кроме того, за несколько мгновений до удара отражение ракеты появляется на крышах двух припаркованных автомобилей, что также позволяет установить траекторию полета ракеты.

Последствия взрыва. По результатам анализа NYT и экспертов в области взрывчатых веществ, воронка от взрыва и вызванные им повреждения (следы поражающих элементов) также говорят о том, что ракета прилетела именно с северо-запада. Кроме того, репортеры издания, побывавшие в Константиновке, заметили на месте удара следы горения, которые свидетельствуют о том, что в городе упала ракета с большим запасом неизрасходованного топлива.

Показания очевидцев. За несколько минут до ракетного удара по рынку в местном телеграм-канале появилось сообщение о запуске двух украинских ракет класса „земля-воздух“. NYT уточняет, что запуск был произведен с окраины города Дружковка в 16 километрах к северу-западу от Константиновки. Звуки пусков также слышали репортеры издания, которые находились в тот момент в Дружковке. Один из журналистов даже случайно записал звук первого запуска в своем голосовом сообщении. Кроме того, журналисты NYT нашли двух очевидцев, которые заявили, что видели запуск ракет из Дружковки. Один из них уточнил, что ракеты летели в направлении Константиновки.

Место запуска. Репортеры NYT побывали на поле на окраине Дружковки, где, по словам местных жителей, ранее были замечены украинские комплексы ПВО. Журналисты увидели там окопы и следы от гусениц бронетехники, а также оставшиеся на земле выжженные пятна — предположительно, от запуска ракет. Проанализировав спутниковые снимки, сделанные до и после взрыва в Константиновке, журналисты пришли к выводу, что в день удара там появились новые следы пусков.