МНЕНИЕ | Россияне, не путайте тяготы переезда с „отсутствием демократии“

В первую очередь этот запрет очень удивил и возбудил российских эмигрантов, которые перебрались в Европу после 24 февраля 2022 года. Различные эмигрантские орагнизации уже обратились к Еврокомиссии с просьбой об отмене запрета. Большинство российских эмигрантов не скрывали эмоций и не стеснялись в выражениях в адрес Эстонии, Латвии и Литвы, припоминая им прошлые „исторические грехи“. Однако следует отметить, что, судя по первой реакции эстонских политиков и чиновников, для них эта новость тоже стала сюрпризом. После того как они немного собрались с духом, министры Маргус Цахкна и Лаури Ляэнеметс заявили, что Эстония готова конфисковывать машины с российскими номерами. Но до сих пор не ясно, как Цахкна и Ляэнеметс себе это представляют, потому что такой шаг требует серьезной подготовки и ресурсов. Слабо верится, что теперь на каждой эстонской дороге будет стоять полицейский патруль и специально отлавливать машины с российским флагом на регистрационном номере.