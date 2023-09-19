Мнение
19.09.2023, 20:25

МНЕНИЕ | Россияне, не путайте тяготы переезда с „отсутствием демократии“

 
Ольга Штраубе
редактор отдела мнений
Автомобиль с российскими номерами, замеченный в Киеве,
Автомобиль с российскими номерами, замеченный в Киеве,
ФОТО: Евгений Муджири | Facebook

Едва ли конфискация машин с российскими номерными знаками принесет положительные результаты, но те люди, которые прибыли в Эстонию, спасаясь от путинского режима и мобилизации, могли бы больше интересоваться местной жизнью и законодательством, не воображая себе, что они здесь тихонько переждут, когда режим рухнет сам собой и можно будет вернуться домой.

На прошлой неделе Эстония запретила въезд автомобилям с российской регистрацией. Помимо Эстонии такой запрет ввели Финляндия, Латвия, Литва и Польша. Таким образом, страны, граничащие с Россией, выполняют опубликованные 8 сентября Европейской комиссей новые рекомендации по выполнению санкций, согласно которым странам Евросоюза запрещается пропускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

В первую очередь этот запрет очень удивил и возбудил российских эмигрантов, которые перебрались в Европу после 24 февраля 2022 года. Различные эмигрантские орагнизации уже обратились к Еврокомиссии с просьбой об отмене запрета. Большинство российских эмигрантов не скрывали эмоций и не стеснялись в выражениях в адрес Эстонии, Латвии и Литвы, припоминая им прошлые „исторические грехи“. Однако следует отметить, что, судя по первой реакции эстонских политиков и чиновников, для них эта новость тоже стала сюрпризом. После того как они немного собрались с духом, министры Маргус Цахкна и Лаури Ляэнеметс заявили, что Эстония готова конфисковывать машины с российскими номерами. Но до сих пор не ясно, как Цахкна и Ляэнеметс себе это представляют, потому что такой шаг требует серьезной подготовки и ресурсов. Слабо верится, что теперь на каждой эстонской дороге будет стоять полицейский патруль и специально отлавливать машины с российским флагом на регистрационном номере.

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