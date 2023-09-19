МНЕНИЕ | Россияне, не путайте тяготы переезда с „отсутствием демократии“
Едва ли конфискация машин с российскими номерными знаками принесет положительные результаты, но те люди, которые прибыли в Эстонию, спасаясь от путинского режима и мобилизации, могли бы больше интересоваться местной жизнью и законодательством, не воображая себе, что они здесь тихонько переждут, когда режим рухнет сам собой и можно будет вернуться домой.
На прошлой неделе Эстония запретила въезд автомобилям с российской регистрацией. Помимо Эстонии такой запрет ввели Финляндия, Латвия, Литва и Польша. Таким образом, страны, граничащие с Россией, выполняют опубликованные 8 сентября Европейской комиссей новые рекомендации по выполнению санкций, согласно которым странам Евросоюза запрещается пропускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.