МНЕНИЕ | Танель Кийк сделал ставку на антипиар соперника и проиграл

Буквально в последние день-два появились некоторые сомнения. В списке видных центристов поддерживающих Кылварта обратил внимание на Яна Тоотса, известного бизнесмена, стоявшего у истоков спецслужб после восстановления независимости. Такие люди ничего просто так не делают. При этом сторонники Кийка несколько перестарались с антироссийской волной и не позаботились о более основательной подготовке к съезду самого кандидата. Речь его перед участниками съезда была мало креативной, без изюминки, напоминающей выступление комсомольского активиста, излишне уверенного в избрании. Некоторые журналисты считают, что речь на съезде обеспечила в итоге минимальный перевес Кылварту. Известная история с фотографиями на Селигере тоже, видимо, не обошлась без неразумных активистов из лагеря Кийка (об этом говорили после съезда даже некоторые центристы). И уж совсем перестарались Кийк и его команда с критикой реформистов, не имевшей никакого отношения к центристскому съезду.