Игрок „ПСЖ“, пролежавший в коме почти три недели: „Первое, что я должен был узнать, это смогу ли я играть в футбол“

В конце мая 30-летний испанский вратарь Рико катался на лошади в своем родном регионе Уэльва, когда упал и получил удар копытом. Тяжело травмированный испанец был доставлен вертолетом в больницу в Севилье, где у него было диагностировано кровоизлияние в мозг. В течение 19 дней он находился в состоянии искусственной комы. Через 82 дня после инцидента он был выписан из больницы.

На прошлой неделе Рико дал интервью своему родному клубу, в котором рассказал об инциденте и своем восстановлении. „Слава богу, моё восстановление проходит достаточно хорошо, хотя я всё ещё нахожусь под пристальным медицинским контролем“, — сказал испанец. „Врачи решили, что я могу вернуться домой, чтобы провести там первый этап восстановления. Я счастлив, что могу быть дома со своей семьёй, с женой Альбой и друзьями“.

Вратарь признался, что выйдя из комы, первым делом подумал о футболе: „Первой мыслью было то, смогу ли я играть в футбол. Я проснулся в больничной палате, не мог двигаться, вокруг меня были все эти экранчики, перфузия в руке и все такое. Первое, что я должен был узнать, это смогу ли я играть в футбол. Это был мой первый вопрос врачу“, — сказал вратарь.

„Вся моя жизнь сконцентрирована вокруг футбола. И мне было тяжело думать о чем-то, кроме футбола. Я ведь кроме футбола ничем не занимался. Именно об этом я думал все это время“, — добавил испанец.

Рико заявил, что надеется вернуться к тренировкам в „ПСЖ“. „Моя конечная цель – вернуться в строй до конца сезона. Мое желание – вернуться в Париж“, — добавил он.

Рико в последний раз выходил на поле в мае 2022 года, когда играл за „Мальорку“ на правах аренды. Его контракт с „Пари Сен-Жермен“ рассчитан до лета 2024-го.

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