Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. По прилету в Нью-Йорк вечером в понедельник, 18 сентября, он посетил университетскую больницу Статен-Айленда, где проходят лечение и реабилитацию тяжелораненые украинские военные. В этой больнице получают медицинскую помощь девять военнослужащих ВСУ, которые потеряли конечности.

Зеленский пообщался с медиками и военными. „Мы вас будем ждать, чтобы победить врага. Выздоравливайте, возвращайтесь, победим“, - сказал он украинцам. В Telegram Зеленский написал, что вручил государственные награды военным и „услышал чрезвычайно важные слова о несокрушимости украинцев и нашей общей победе“. „Спасибо команде врачей, которые помогают нашим ребятам выздоравливать после ранений“, - добавил он.

Зеленский выступит перед Генассамблеей ООН

19 сентября Зеленский выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, запланировано его участие в ряде других мероприятий на площадках ООН, в том числе в Саммите целей устойчивого развития, заседании Совета Безопасности. Среди прочего „намечены важные двусторонние встречи“, сообщил украинский президент. В частности, известно о планах переговоров с президентом Бразилии Лулой да Силва, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

„Территориальная целостность государства - ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН“, - отметил Зеленский, дав понять, о чем он будет говорить с трибуны ООН.