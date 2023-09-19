Ночью ВС РФ атаковали Львов

Корреспонденты „Украинской службы Би-би-си“ отмечают , что дроны пролетели над историческим центром Львова, который ЮНЕСКО внес в список объектов Всемирного наследия. Журналисты утверждают, что ночная атака на город стала самой длинной с начала полномасштабного вторжения России в Украину.