За рубежом
19.09.2023, 08:34

Ночью ВС РФ атаковали Львов

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: rfranca | Shutterstock

Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщает, что из-за атаки загорелся склад. Двух человек спасли из-под завалов: женщина без травм, мужчина — в тяжелом состоянии.

Корреспонденты „Украинской службы Би-би-си“ отмечают, что дроны пролетели над историческим центром Львова, который ЮНЕСКО внес в список объектов Всемирного наследия. Журналисты утверждают, что ночная атака на город стала самой длинной с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.


RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии