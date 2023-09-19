19.09.2023, 08:34
Ночью ВС РФ атаковали Львов
ФОТО: | Shutterstock
Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщает, что из-за атаки загорелся склад. Двух человек спасли из-под завалов: женщина без травм, мужчина — в тяжелом состоянии.
Корреспонденты „Украинской службы Би-би-си“ отмечают, что дроны пролетели над историческим центром Львова, который ЮНЕСКО внес в список объектов Всемирного наследия. Журналисты утверждают, что ночная атака на город стала самой длинной с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.