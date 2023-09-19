ФОТО И ВИДЕО | В Темном саду Нарвы демонтировали красноармейский памятник

Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль сказал RusDelfi, что после демонтажа плиты будут произведены раскопки, чтобы убедиться в том, есть ли на этом месте человеческие останки.

„Того, есть ли там захоронения или нет, мы не знаем. В 1918 году красноармейцы действительно были похоронены в Темном саду, но год спустя - перезахоронены на кладбище Сийвертси. И остается вопрос, в 1960-х годах, когда этот монумент был здесь установлен, возможно, символически погребли человеческие останки? Раскопки покажут, действительно ли здесь что-то есть. Перед раскопками церемонию провел пастор, потому что мы должны относиться с уважением к праху, если он здесь есть. На месте сегодня работают представители музея и археологи“.

Общество охраны памятников старины еще в 2013 году предлагало привести захоронение коммунаров в Сийвертси в подобающий вид, и затем убрать из исторического городского парка в Нарве фальшивое - как они отмечали - надгробие.

Надпись на нем гласит, что именно там похоронены погибшие в 1918 году красноармейцы. Однако как утверждает руководитель Нарвского общества охраны памятников старины Юри Тыниссон, надпись на памятнике ошибочна, да и сам памятник должен стоять совсем в другом месте, писал в 2013 году ERR.

Год назад, когда государство взялось за удаления из публичного пространства красноармейских памятников, к этому вопросу снова вернулись. По мнению Рабочей группы по памятникам, конкретно этот монумент носит идеологический характер, это идеологический памятник, под которым никто не похоронен.

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