Даст ли главный тренер „Арсенала“ шанс вратарю сборной Эстонии в Английской Премьер-лиги?

В воскресенье „Арсенал“ обыграл „Эвертон“ со счетом 1:0. Победный гол забил бельгиец Леандро Троссард, который также поучаствовал на прошлой неделе в разгромной победе Бельгии над Эстонией со счетом 5:0. Но больше, чем результат, поразило решение Артеты оставить на скамейке запасных ведущего вратаря клуба Эрона Рамздейла и дать шанс испанцу Давиду Райя.

Рамздейл принял участие во всех четырех матчах „Арсенала“ нынешнего сезона Английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне он сыграл во всех 38 матчах в Английской Премьер-лиги. Испанский вратарь Давид Райя (28 лет), перешедший летом из английского „Брентфорда“, дебютировал за клуб в воскресном матче против „Эвертона“.

Именно решение Артеты оставить на скамейке запасных игрока сборной Англии Эрона Рамздейля вызвало ажиотаж в британских СМИ. Вот что сообщил главный тренер после матча. „Это объясняется так же, как и то, почему играли Фабиу Виейра или Эдвард Нкетиа вместо Габриэля Жезуса в нападении. Мне на задали ни единого вопроса, когда Габриэл не выходил в стартовом составе“, — цитирует Артету BBC. „Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой в этой раздевалке, включая меня“.

„Так сложилось исторически, но я не могу иметь 2 игроков на этой позиции и не играть с ними. Давид обладает огромными качествами, как и Эрон, и Карл“, — сказал Артета. „Мы должны их использовать“.

Главный тренер признался, что раньше хотел заменить вратаря по ходу матча. „Тогда у меня не хватило смелости сделать это. Но я могу снять с игры вингера или нападающего и выпустить пятого защитника, чтобы удержать результат. В тех матчах мы сыграли вничью, и я был очень недоволен“, — сказал Артета. „Но почему нет (сменить вратаря)? Если другой вратарь обладает нужными качествами, чтобы что-то сделать, и вы хотите изменений – сделайте это. Я чувствую, что нужно вовлечь всех, что играть должны все, независимо от турнира. Таков мой посыл“.